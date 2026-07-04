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他山之石／新加坡打詐 最重鞭24下

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
印尼直到今年七月都還是少數執行公開鞭刑的國家。圖為二○一七年執行現場。路透資料照片
印尼直到今年七月都還是少數執行公開鞭刑的國家。圖為二○一七年執行現場。路透資料照片

提到鞭刑，多數人會想到新加坡。一九九四年美國青少年費伊被判鞭刑，即使時任美國總統柯林頓等人出面求情，也只從六鞭減至四鞭。新加坡如今最為人所知的就是「司法鞭刑」，成年罪犯單次最多可判處廿四下鞭刑，未成年最多十下；去年修法通過，涉詐騙相關案件，將面臨至少六下，最高可廿四下鞭刑。

司法鞭刑適用新加坡「刑法典」所列的卅多項罪名，搶劫、販毒與蓄意毀損公物等罪均強制判處鞭刑，但僅適用五十歲以下、經醫師認定適合接受鞭刑的男性罪犯；女性、行刑時五十歲以上的男性，和死刑定讞待決且刑期尚未獲減刑的男性皆可豁免。

鞭刑執行的時間與地點由法院決定，不會事先告知受刑人。行刑部位為受刑人裸露的臀部，刑具為直徑不超過一點二七公分的藤條；十六歲以下未成年罪犯則使用較輕的藤條。行刑時必須有醫官在場，確認受刑人身體狀況適合受刑；醫官認定受刑人在行刑過程中已無法完成法院判處的鞭數，則必須立即停止。

成年罪犯單次最多可判處廿四下鞭刑，未成年最多十下。因多項罪名而使罪犯累計的鞭數逾廿四下，則超過的部分將以最長十二個月徒刑取代。罪犯日後因其他可判處鞭刑的罪名有罪定讞，法院仍可判處鞭刑，因此累計的的鞭數可能超過廿四下。

新加坡最近調整鞭刑制度是去年十二月卅日生效的刑法修正案，規定詐騙犯及詐團負責招募的分子與成員，將面臨至少六下鞭刑，最高可判處廿四下鞭刑。協助洗錢、提供ＳＩＭ卡或數位身分帳號憑證的詐騙車手，知情相關行為用於詐騙，最高可判處十二下。

聯合國人權理事會五月舉行普遍定期審議時，共一四二國檢視新加坡的人權紀錄。奧地利、巴西、克羅埃西亞、巴拉圭和委內瑞拉等多國呼籲廢除司法體罰。

新加坡 柯林頓 受刑人

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