張景森：鞭刑公投催票是詐騙

前政務委員張景森抨擊，有些政治人物明知鞭刑不可行，卻要人民為鞭刑公投出門投票，根本是把公投變成催票機，難道不就是典型的詐騙案嗎？他點名翁曉玲、羅智強、葉元之、林思銘、陳玉珍、鄭天財、傅崐萁和吳宗憲等七位法律系出身的國民黨立委，明知鞭刑違反國際公約和中華民國憲法還簽名連署。對於指控，被點名的藍委均不回應。

洪孟楷等人提出鞭刑公投，全案昨日經表決，將交付朝野協商。張景森則在臉書發表短影音及文字，質疑「鞭刑打詐公投」本身就是一個政治詐騙案。

張景森指出，中廣前董事長趙少康說過他自己不贊成鞭刑，但支持推動鞭刑公投，因為可以提高投票率，「自己不敢吃的藥，卻敢拿出來大聲叫賣」。

張景森強調，人民痛恨詐騙、性侵和虐童，可是政治人物不追究司法機關的責任，不改法律查金流、不堵人頭帳戶、不改革警政司法效率，卻拿出一條神奇的刑鞭，說這就是萬靈丹，打了就有效。

張景森說，鞭刑打詐公投就是用反詐之名，行催票之實；本質上就是一個詐騙案。