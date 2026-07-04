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爭議聲中 藍提鞭刑公投案 逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌屈彥辰／台北報導
國民黨立委洪孟楷提出鞭刑公投案昨逕付二讀交付朝野協商。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委洪孟楷提出鞭刑公投案昨逕付二讀交付朝野協商。記者潘俊宏／攝影

面對近年詐欺犯罪與虐童案件層出不窮，國民黨立委洪孟楷等人昨天在立法院會提出「鞭刑」公投主文，對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪給予鞭刑。立院上演表決大戰，國民黨以人數優勢五十二票，對上民進黨反對四十九票，將公投逕付二讀、交付協商。

值得注意的是，立法院會處理鞭刑公投提案時，民眾黨八席立委全沒投票。民眾黨人士表示，鞭刑涉及人權爭議，且可能衍生外溢效應，黨內難表態支持，但也尊重國民黨提出公投案的立場，因此在表決過程中不投票，表達白營持保留的態度。

國民黨團、民眾黨團為了衝刺年底選情，目前在立法院共提出「反廢死」、「鞭刑」、「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」四件公投案。但國民黨主席鄭麗文日前宣示要提出「重啟核電」公投案，昨天國民黨團並未提出，引發關注。

據了解，原先傳出國民黨中央提出的能源公投主文為「您是否同意政府廢除非核家園的能源政策，提高核能發電占比」等文字，讓藍營內部都覺得命題太多，因此國民黨智庫將再微調。國民黨文傳會主委陳以信表示，因重啟核能的公投本文尚未定案，仍由黨團與智庫審慎研擬，待定案後將於下周五院會提出。

洪孟楷領銜提出的鞭刑公投主文為，「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

洪孟楷在臉書表示，「支持鞭刑公投，不是支持暴力，而是支持民主程序」，要是讓人民決定，面對性侵害、虐童、高額詐欺及複合型態加重詐欺等重大犯罪，台灣是否需要建立更具嚇阻效果的刑事制度？

洪孟楷說，公投也不是立即修法，而是啟動全民參與的民主程序。

國民黨立委謝龍介也在臉書說，他支持鞭刑公投，「不是因為我們喜歡重罰，而是台灣人民真的受夠了！」近年性侵害、凌虐幼童、重大詐欺等案件一再發生，增列鞭刑制度不是私刑，更非情緒治國，而是由人民決定是否建立更完善的刑罰制度。

公投 洪孟楷 國民黨

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