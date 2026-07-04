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谷立言鼓勵拉美領袖訪我友邦

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言上月三十日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會，討論台美及友邦合作夥伴關係，並重申推動台灣有意義參與國際社會的共同承諾。谷立言在其領英（LinkedIn）平台發文指出，鼓勵拉美近期當選、支持自由市場的新領袖們造訪巴拉圭瓜地馬拉等國，了解與台灣合作能如何創造經濟機會，而非形成依賴。

外交部透過新聞稿表示，各方在茶會中就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。ＡＩＴ在臉書指出，為進一步推動此一願景，美國與台灣將持續善用美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）與台灣國際合作發展基金會（ＩＣＤＦ）的合作架構，以因應災害整備、公共衛生及供應鏈韌性等至關重要的跨境挑戰。

谷立言指出，在這場茶敘中，外交部長林佳龍分享台灣在巴拉圭打造AI資料中心、協助貝里斯培訓醫護人員等，也介紹台灣的無人機外交計畫，透過訓練並提供盟邦無人系統，來協助他們打擊掠奪性的漁船及毒品恐怖分子，也能把藥品運送到偏遠村落。

谷立言提到三十日的這場茶敘，以及本月一日的國合會三十周年活動。他說，台灣從美援的受贈國，如今發展成為科技與工業重鎮，對於西半球希望透過自由市場與民主制度，加速經濟發展、改善人民生活的國家而言，台灣不失為典範；谷立言表示，「我也鼓勵拉丁美洲近期當選、支持自由市場的新任領袖們拜訪巴拉圭、瓜地馬拉等國，親身了解與台灣合作如何能創造經濟機會，而非形成依賴。」

谷立言 巴拉圭 瓜地馬拉

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