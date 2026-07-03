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台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

中央社／ 華盛頓3日專電

台灣將在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，美國國務院今天對此表示，樂見這項發展，台灣是美國最重要的貿易與投資夥伴之一，亞利桑納州也擁有來自台灣的重要投資，新辦事處將進一步促進美台深厚的經濟關係。

外交部3日發布新聞稿指出，考量台美高科技產業合作新布局、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民人數增加，以及台灣與美國各州、市政府互動日益密切，決定在鳳凰城新設辦事處。

對此，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回應中央社記者詢問表示，美國樂見「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and CulturalOffice in Phoenix）的開設。

發言人還說，「台灣是我們最重要的貿易和投資夥伴之一」，亞利桑納州也擁有來自台灣的重要投資。新設立的辦公室將進一步促進美台之間長期、深厚且持續成長的經濟與民間關係，這也對美國繁榮有巨大貢獻。

台積電擴大在亞利桑納州投資之際，外交部表示，鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市，隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且富戰略意義的科技產業聚落。

外交部指出，未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及民眾交流等領域的合作。

外交部表示，目前鳳凰城辦事處的各項籌備工作正在進行中。

未來台灣在美國的館處數量將達14處，包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

國務院 鳳凰城 美國

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