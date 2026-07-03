蔡英文現身天母棒球場慶美國國慶 球衣藏迷因密碼「無法解釋的數字」

美國在台協會（AIT）攜手中華職棒味全龍隊在天母棒球場舉辦「台美友好之夜 America Day x American Night Market」活動，與各界共同慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）分別擔任開球與打擊嘉賓，為活動揭幕，前總統蔡英文也應邀前往，並在社群平台Threads發布三人合照。

蔡英文、谷立言和蕭美琴分別穿著棒球服合照，她說，谷立言選了1號，蕭美琴選了11號，她就選67；透過蔡英文辦公室釋出的影片精華，蔡英文說，67是無法解釋的數字，是個迷因。

蔡英文在包廂內觀賞蕭美琴開球，蕭美琴在會後也到包廂與蔡英文互動，開頭就問「妳有看到我投嗎」蔡英文回「掉到地上去了」，蕭美琴反擊稱「每個人都稱讚，只有妳嫌我（開球）掉到地上去」，展現兩人好交情。

蔡英文在社群平台發文說，今天的「台美友好之夜」，大家一起看棒球；棒球一直是台灣和美國共同的語言，也是彼此交流最好的話題之一；祝福台美友誼持續升溫，台美關係堅若磐石，一起在國際舞台上合作，打出更多精彩的好球。