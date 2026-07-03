出席「台美友好之夜」活動 蕭美琴祝賀美國建國250周年

副總統蕭美琴今天晚上前往天母棒球場出席美國在台協會（AIT）攜手中華職棒味全龍隊舉辦「台美友好之夜 America Day x American Night Market」活動，與各界共同慶祝美國建國250周年，並祝福美國獨立紀念日快樂，蕭美琴與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）同台，共同為球隊加油打氣。

蕭美琴表示，今天很高興與球迷們一起參加台美友好之夜，祝賀美國獨立建國250周年，今年也是台灣實施總統直選30周年；民主自由是台美的信念，棒球是共同的嗜好、熱愛，也藉此拉近彼此距離，盼共同為今天對戰球隊加油，並再次祝福美國250周年獨立紀念日快樂。

總統府指出，蕭美琴與酷澎全球事務長Rob Porter擔任開球嘉賓，谷立言及東園國小少棒隊代表擔任打擊嘉賓，無任所大使暨台灣運動好事協會執行長劉柏君並擔任主審，共同為賽事揭開序幕。

蕭美琴接著也與前總統蔡英文、立法委員暨中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、立法委員吳思瑤、廖偉翔等人一同觀看賽事，為球員加油。吳思瑤在臉書貼出蕭美琴與蔡英文的同框背影照，並表示，「今晚在天母棒球場，兩位貓奴不在擼貓，在看棒球。」