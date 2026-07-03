指國發基金遭坑殺 王鴻薇質疑綠能公司恐有掏空

日前國民黨立委楊瓊瓔指國發基金2020年投資的「世豐電力」，現金增資投資5.52億，持股比例20%，工程停擺多年，目前公司員工從25人變成5人。國民黨立委王鴻薇今表示，提醒相關單位，世豐電力已在找買家、變賣股權，去年7月辦理32.8億元融資，進行工程發包，但融資後人員只降低到個位數，是否有掏空？

王鴻薇說，日前楊瓊瓔委員質詢，揭發了國發基金2020年投資的世豐電力，現金增資投資5.52億元，持股比例20%。但工程停擺多年。目前公司員工更從25人變成5人，國家投資眼看最後將成空。

王鴻薇表示，世豐電力大股東就是因子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期工程，面臨財務規畫失準與鉅額虧損。首季財報淨值轉為負數，於6月23日終止上市的「森崴能源」

王鴻薇表示，事實上，按照楊瓊瓔的質詢來看，目前世豐電力實收資本額23億，當時國發會投資5.52億元，但目前傳出該公司淨值只剩下5億元，按照20%比例計算，帳面上國發會只剩1億，等同國發基金已經納稅錢蒸發4億元，要如何咎責？國發基金如何保全國家資產？目前都沒有答案。

王鴻薇表示，要提醒相關單位，目前世豐電力已在找買家、變賣股權。去年7月世豐電力授權董事會辦理32.8億元融資，並進行工程發包，但融資後人員只降低到個位數，一定要注意，到底大額融資去向在哪裡？是否有掏空現象？

王鴻薇指出，上個月森崴能源下市，非核家園這一套「養套殺」一體的綠能煉金術，坑殺3.2萬名股民，損失恐怕是欲哭無淚，申請國賠都沒門路，沒想到現在連國家的國發基金都被坑殺。