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鞭刑公投逕付二讀 許宇甄：非立刻實施、將選擇權交給人民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天上演表決大戰，會中通過鞭刑公投案逕付二讀交付朝野協商，以及通過無人機條例四版本付委併案審查。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上演表決大戰，會中通過鞭刑公投案逕付二讀交付朝野協商，以及通過無人機條例四版本付委併案審查。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委洪孟楷等人今在立法院會提出「鞭刑」公投，國民黨以人數優勢52票將公投案逕付二讀，將交付朝野協商。洪孟楷表示，支持鞭刑公投，不是支持暴力，而是支持民主程序；國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，推動公投非立刻實施鞭刑，而是要把選擇權交還給人民。

藍委提出的鞭刑公投，今日逕付二讀並交付朝野協商。洪孟楷表示，過去不斷藉由質詢要求賴政府表態，包括去年要求行政院與法務部評估參考新加坡等國家制度，研議是否將鞭刑納入重大詐騙犯罪的配套措施。當時法務部承諾會「廣納各界意見、進行可行性評估」。

洪孟楷說，今年再度質詢行政院長卓榮泰時，面對「研議進度為何」、「政府是否支持」等問題，不僅行政院無法給出明確答案；法務部也以刑法修正研究小組持保留意見，但是卻對小組組成與討論內容都無法清楚說明。質詢最後，卓揆也未正面回應政府立場。

洪孟楷表示，據最新民調，84.7%的民眾支持評估引進鞭刑、73.3%的民眾同意以公投方式推動鞭刑作為打擊詐騙的手段。當政府無法回應民意，最直接、最民主的方式，就是交由人民公投。所以提出鞭刑入法公投，讓全民共同討論重大刑事政策的方向。

洪孟楷說，支持鞭刑公投，不是支持暴力，而是支持民主程序；不是情緒性的刑罰主張，而是讓人民決定，面對性侵害、虐童、高額詐欺及複合型態加重詐欺等重大犯罪，台灣是否需要建立更具嚇阻效果的刑事制度。後續將持續推動黨團協商，讓這項重大議題接受公開討論，回應人民對公平正義與公共安全的期待。

許宇甄表示，這次推動公投，不是今天就要立刻實施鞭刑，而是要把選擇權交還給人民。未來是否針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪等重大犯罪，增列更具嚇阻力的刑罰制度，應該透過直接民主作出決定，而不是讓特定立場人士關上討論的大門。

許宇甄說，法律不只是保障加害人的權利，更要保護無辜被害人與善良守法的人民。對於重大犯罪，不能永遠只問加害人有沒有被充分理解，卻忽略被害人失去的安全感、公平與尊嚴。

許宇甄 公投 洪孟楷 國民黨

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