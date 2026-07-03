鏡報敗訴判賠10萬元將上訴 黃國昌：不會向惡劣政媒環境低頭

鏡傳媒日前報導民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟拍政敵，與前永豐銀總經理張晉源曾多次一起前往香港，疑似與凱思國際的金流有關，遭黃國昌提告。黃國昌今於社群平台發文表示，稍早台北地院判決鏡報與總編輯敗訴，要求移除報導，但只判賠10萬元。他絕不會低頭，再惡劣的政媒環境，都無法阻止人民找回公平正義、推翻獨裁暴政的決心。

黃國昌表示，去年10月，鏡報誣指他2021年前後多次前往香港，影射他與「境外敵對勢力金流」有關，觸犯反滲透法。他是被中共列在黑名單的人，根本沒有辦法去香港，當時鏡的總編輯無恥地拒絕道歉，還嗆聲說歡迎提告，讓法院調入出境紀錄、讓真相大白。面對這種胡說八道的垃圾報導，沒什麼好多說，他直接提告。

黃國昌指出，今天稍早台北地院判決鏡報與總編輯敗訴，要求移除報導，但只判賠10萬元。聽到律師回報的判決結果，他沒有絲毫喜悅，因為鏡報與總編輯要達到的目的已經達成，付出的代價簡直笑死人。幾乎可以合理斷定，完全不會有任何嚇阻效果，未來鏡也還是會厚著臉皮發揮其在黨檢媒三位一體中的作用。

黃國昌說，他絕不會就此低頭，再惡劣的政媒環境，都無法阻止人民找回公平正義、推翻獨裁暴政的決心。

鏡報則聲明表示遺憾，稱將依法提起上訴，持續捍衛新聞自由、公共利益及人民知的權利。

鏡報指出，本案報導的核心，在於揭露黃國昌涉嫌豢養狗仔團、違法跟監偷拍，以及其組織運作、指揮鏈與資金流向等重大公共議題，攸關政治人物是否濫用資源進行政治操作，自有接受社會監督之必要。黃國昌是否曾前往香港，從來不是本案及整篇報導真正的核心，更無法掩蓋外界對其涉嫌豢養狗仔團、跟監偷拍及相關公共利益爭議的質疑。然而，黃國昌始終試圖將焦點限縮於「有沒有去香港」，卻迴避外界對狗仔團運作、跟監偷拍及相關公共利益議題的監督。