意有所指？ 谷立言鼓勵拉美新領袖造訪台灣友邦

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）上月30日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會，討論台美及友邦合作夥伴關係，並重申推動台灣有意義參與國際社會的共同承諾。谷立言在其領英（linkedin）平台發文指出，鼓勵拉美近期當選、支持自由市場的新領袖們造訪巴拉圭和瓜地馬拉等國，了解與台灣合作能如何創造經濟機會，而非形成依賴。

谷立言提到，在這場茶敘中，外交部長林佳龍分享台灣在巴拉圭打造AI資料中心、協助貝里斯培訓醫護人員等，也介紹台灣的無人機外交計畫，透過訓練並提供盟邦無人系統，來協助他們打擊掠奪性的漁船及毒品恐怖分子，也能把藥品運送到偏遠村落。

谷立言提到30日的這場茶敘，以及本月1日的國合會30周年活動。他說，台灣從美援的受贈國，如今發展成為科技與工業重鎮，對於西半球希望透過自由市場與民主制度，加速經濟發展、改善人民生活的國家而言，台灣不失為典範；谷立言表示，「我也鼓勵拉丁美洲近期當選、支持自由市場的新任領袖們拜訪巴拉圭、瓜地馬拉等國，親身了解與台灣合作如何能創造經濟機會，而非形成依賴。」