外交部駁北京 無權對台灣東部海域主張任何權利與管轄權

針對中方發布「關於日菲宣布啟動雙邊海域畫界的法律評論」報告所指，中方主張擁有台灣以東大面積專屬經濟海域及大陸礁層，以及日菲雙方未事先與中方協商，已構成國際不法行為。中華民國外交部嚴正駁斥，重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國無權對台灣東部海域主張任何權利與管轄權。

外交部指出，針對中國發布所謂的「法律評論」企圖合理化其片面改變現狀、派遣公務船騷擾台灣東部海域以及破壞區域和平穩定等行徑，我國政府堅決反對，並要求中方立即停止一切顛倒是非、混淆國際視聽的不實言論與不法行為，並呼籲國際社會共同關切及譴責中國在我國相關海域持續擴大複合式挑釁及騷擾作為。

有關日菲討論海域畫界一事，外交部表示，作為相關海域權益當事方，外交部在堅定維護領土主權及海洋權益前提下，已多次透過外交管道向日、菲兩國表明，未來相關談判須與我國協商，並充分顧及且不得損及我國權益，我方亦將在台日、台菲既有海事協議架構下，續與日菲兩國保持密切聯繫與溝通。