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7.8強震重創菲律賓 台灣捐贈20萬美元助重建

中央社／ 台北3日電

中華民國政府今天捐贈20萬美元賑災款給菲律賓政府，援助6月民答那峨島規模7.8強震的災區重建與災民安置工作。

捐贈儀式在駐菲代表處舉行，由駐菲代表周民淦代表捐贈，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事馬拉利特（Cherbett Karen Maralit）代表菲方接受援贈。

周民淦代表台灣政府及人民向民答那峨島強震災民表達慰問，他表示，台灣與菲律賓地理位置相鄰，同樣面臨地震及颱風等天災威脅，因此更能感同身受彼此之困難與挑戰。

他並提及2025年9月強颱樺加沙在花蓮縣光復鄉造成嚴重災情，當時有數百位在台灣的菲律賓移工加入「鏟子超人」志工行列，赴災區協助清理淤泥，充分展現台菲人民的互助合作精神，以及患難與共的深厚情誼。

周民淦說，中華民國政府此次20萬美元（約新台幣640萬）的捐款，除了提供重要人道援助與支援災後重建外，也是台菲兩國夥伴關係持續深化的象徵，台灣將持續加強台菲在人道援助及災害防救的合作交流。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉出席，並代表協會捐贈36萬披索（約新台幣19萬元），以實際行動展現台灣僑界及商界對菲律賓人民的關懷與支持。

馬拉利特代表菲律賓人民向台灣政府及人民致謝，表示相關資源將被妥善運用，優先提供給最需要幫助的災民。

菲律賓社會福利部與國防部民防處官員也到場見證捐贈儀式。

民答那峨島6月8日發生規模7.8強震，官方資料顯示，有88人喪生、24人失蹤，千餘人受傷，災民人數高達167萬，基礎設施損壞金額則高達約新台幣7.2億元，災情慘重。

除了台灣以外，目前菲律賓政府已接受澳洲、中國、日本、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國等國的援助。

菲律賓 地震

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