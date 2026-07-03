肯亞拒台入境！律師懷疑為配合中共「補票立法」：看清對岸雞腸鳥肚

針對近日驚傳非洲國家肯亞無預警拒絕持有我國護照的旅客入境，在兩岸與外交圈引發高度關注。知名法律專家陳君瑋律師發文剖析，直指肯亞此舉時間點極其敏感，高度懷疑是在隔空呼應中共於7月1日正式上路施行的民族團結進步促進法。陳君瑋痛批，這種配合演出的戲碼不僅無法打壓台灣的國際主權，反而再次赤裸裸地凸顯出北京當局的雞腸鳥肚，以及部分非洲國家對中國言聽計從的傀儡窘態。

陳君瑋在臉書粉專「陳君瑋律師粉絲團」分析，中共於今年7月1日起正式實施新版法案，其核心爭議在於將「支持統一」與「推動民族融合」全面法典化，轉化為具備強制性的法律義務，甚至將管轄權蠻橫地延伸至中國境外。而在該法上路的敏感時刻，肯亞便隨即對我國護照祭出拒絕入境的制裁手段，時間上的巧合很難不讓人聯想肯亞是否正在積極扈從中共、向北京當局隔空交心。

陳君瑋指出，像中共這類的獨裁政權，通常都是內部先採取實際逮捕或制裁行動，事後發現缺乏法律依據，才回過頭來「補票立法」。他舉例，過去北京當局蠻橫逮捕台灣NGO工作者李明哲、八旗文化總編輯「富察」李延賀，都是先抓了人才開始立法；正如中共中紀委過去反腐抓了一堆人，隨後才大費周章地修改憲法，創立類似台灣監察院的「國家監察委員會」來進行法制化偽裝。這次肯亞粗暴拒絕台灣護照，正是中共大外宣與新型境外法律戰交織下的畸形產物。

「中國如果真的夠厲害，應該去慫恿影響力更大的國家拒絕台灣護照！」陳君瑋幽默表示，中共若想證明其國際影響力，大可去策動近期被「親中疑雲」罩頂的南韓總統李在明。他直言，如果像南韓這樣與台灣唇齒相依的亞洲科技大國敢公開拒絕台灣護照入境，那才算中共大外宣的「大成功」；如今只能找非洲國家肯亞來充場面、當政治打手，恰恰證明了北京大外宣的無力與狹隘。

不過，面對突如其來的外交風波，國人倒也不必過度恐慌。陳君瑋特別調閱了台肯之間的雙邊經貿數據進行科普：由於兩國的雙邊貿易規模較小，每年的貿易總值大約落在1,500萬至2,500萬美元之間；而在觀光面向，每年從台灣遠赴肯亞進行動物大遷徙觀光或商務旅行的台灣旅客極為稀少，每年僅維持在幾百人次的規模。因此，這波「護照拒簽風波」實質上對台灣的經濟與民生影響微乎其微，只會讓國際社會再次看清中共用盡政治手段打壓島嶼主權的雞腸鳥肚。