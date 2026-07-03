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「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言引議 林靜儀重申發文原意

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照片
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照片

食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品。不過衛福部次長林靜儀日前發文說「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」，引起爭議。林靜儀並未多回應，但再次重申發文內容原意，強調食藥署此次並未改變取得藥品和獲得用藥的方式。

因查獲網路非法販售，食藥署預告將事後避孕藥納入流向管理，但林靜儀發文惹議。民眾黨立委陳昭姿今批評，2016年食藥署就通過事後避孕藥列為指示藥，當年卻被林靜儀施壓擋下，一擋就擋了十年，請林靜儀知所進退。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳也喊話下台，不要打擊婦女自主權。

林靜儀今日並未直接回應，但表示先前臉書發文的表達重點，在於臨床上遇到太多缺乏安全避孕觀念伴侶，及缺乏自我與相互保護意識，加上使用事後藥觀念錯誤，當作唯一避孕措施，短期內多次使用且沒有正確追蹤回診，反覆用藥導致月經紊亂等，反而增加後續外懷孕風險，或是已經懷孕而不自知，有人以為少量異常出血就是月經，待就診時懷孕周數已大，不只缺乏產檢、胎兒也暴露在菸品、酒精、藥物，甚至後來多次使用的事後藥等狀態，而非預期的懷孕無法盡早發現，必須考量引產。

林靜儀於臉書發文表示此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式，而是疑似有大量相關藥物流向不明，遭違法濫用甚至盈利，因此預告對藥物流向進行管理。事後避孕藥是否要要改成指示用藥，像普拿疼、胃藥的管理方式，尊重專家後續討論評估，但若真轉成指示用藥，需要配套確保用藥安全，藥局如何完成給藥前後評估，甚至驗孕流程等，都要討論。

林靜儀 避孕藥 衛福部 食藥署 陳昭姿 民眾黨

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