影／事後避孕藥發言惹議 民眾黨怒嗆林靜儀下台

事後避孕藥爭議延燒，民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳等立委今天針對衛福部次長林靜儀屢次發言引發爭議不滿，高分貝表示明顯不適任，要求林靜儀知所進退。

陳昭姿表示，食藥署早在十年前成立「指示藥跟成藥的資訊委員小組」，她作為委員也是召集人，經過多次會議討論通過將「事後避孕藥」改為「指示藥」，時任立委的林靜儀卻施壓食藥署，讓公務員篡改會議記錄、登載不實，台灣如今一擋就是十年，如今更在臉書把事後避孕藥窄化成「男人如果沒有帶保險套，就不要跟他上床」，這對於女性自主權完全是一個畫錯重點的認知跟回應，陳昭姿舉例指出林靜儀身為婦產科醫師，卻在生理食鹽水大缺貨時還不准立委質疑，急診室壅塞爆發時，林靜儀也在粉飾太平，林靜儀種種不專業、離譜的說法沒有身為衛福部次長的高度，應該知所進退。