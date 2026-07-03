指藍營基層挺鄭麗文兩岸路線 蕭旭岑：未來總統候選人不可能違背

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路直播節目專訪，駁斥黨主席鄭麗文為票房毒藥一說，更指「只要民眾黨的主席還是黃國昌」，2028年一定是藍白合，不重蹈2024年覆轍。蕭談及國民黨兩岸路線，表示國民黨支持者支持「鄭麗文路線」，他不認為未來的總統候選人有辦法違背國民黨支持者的想法。

蕭旭岑今午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」專訪。他駁斥鄭麗文為票房毒藥一說，表示如果鄭是票房毒藥，民進黨還要每天花那麼多力氣打她嗎？民進黨應該每天捧她，鄭愈旺對民進黨愈有利。鄭是非常受黨內支持者、基層歡迎的主席，票房毒藥是如果連黨內的支持者都不想要她去，那才是票房毒藥。

蕭旭岑表示，2028年一定是藍白合，「只要民眾黨的主席還是黃國昌」，以鄭麗文現在跟黃的互動，不會重蹈2024年覆轍，藍白合是總統選戰的最重要架構，藍白合不一定贏，沒有藍白合則一定不會贏。現在不知道2028年總統候選人是誰，人人有希望，個個沒把握，但不管是誰，都不可能溢出國民黨的兩岸政策。

蕭旭岑表示，國民黨支持者支持現在的兩岸政策，不管稱呼為「鄭麗文路線」也好，或是根據國民黨黨章、政綱所出來的「和平興台」路線，國民黨支持者是支持的，所以不認為未來的總統候選人有辦法違背國民黨支持者的想法，無法想像未來國民黨的候選人提出抗中保台。

蕭旭岑表示，「抗中保台」在去年兩次大罷免已被否決，不需要抗中，馬英九時期的「親美，友日，和陸」是成功的，什麼事都要採取對抗，川普何必訪問中國大陸，直接打就好了。

蕭旭岑表示，在現在台海局勢下，兩岸關係當然重要，為何會覺得兩岸關係重要，又覺得努力維持的人舔共，這是矛盾的，賴清德總統無法處理兩岸關係，總要有人能處理。2028年讓民眾來做最後的裁判，到底要選擇繼續緊張對抗的賴清德路線，還是選擇和平、有對話空間甚至於恢復到馬英九執政時期的和平兩岸？

蕭旭岑表示，國民黨的領袖不管是台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、鄭麗文，都一定走交流、和平路線，不可能附和民進黨的抗中保台。2028年不會產生雙軌對抗，到最後會合併成一軌，且是由總統候選人來主導。

此外，針對國防議題等，蕭旭岑說，事實上黨內現在對軍購議題，是高度有一致共識。