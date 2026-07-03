廢監院再起？國民黨團提案要求召開修憲委員會

立法院會今將無人機條例4版本付委，包括政院版本、國民黨團版本、民眾黨團版本，及民進黨立委林楚茵提案版本，不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包。鍾佳濱提3質疑，批「一場利害算計的政治假球案！」難道是怕一比對，發現民眾黨是在抄襲他？並強調下周會用政院特別預算架構再提一次。

2026-07-03 15:19