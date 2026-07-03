廢監院再起？國民黨團提案要求召開修憲委員會
修憲委員會召委、民眾黨團副總召王安祥今天遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議，正式啟動修憲程序。國民黨籍的修憲委員會召委林思銘表示，國民黨團同步提案要求召開修憲委員會，將討論廢考監、18歲公民權等議題，根據程序將會開會討論。
台北市長蔣萬安日前喊出廢監院後，讓立法院廢監院聲音再起。民眾黨立院黨團日前喊話藍綠兩大黨盡速召開修憲委員會，但藍綠兩大黨遲遲未召開會議，民眾黨團今天正式遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議。
根據立法院各委員會組織法，修憲委員會3分之1以上委員，得以書⾯提案提請召開委員會議，因此民眾黨團本次提案有找民進黨立委一起連署，才得以成案。據了解，由於國民黨團內部對廢監院仍有不同聲音，但民眾黨團臨時突襲，因此今天上午才火速連署正式遞案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。