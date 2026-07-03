政院定額調增專業、主管加給 公務員團體：偏重主管忽略基層苦勞

行政院會昨通過116年軍公教員工待遇提升方案，公共服務調薪連線今表示，肯定政府以「定額」方式調增待遇，但初考及格者起薪調整後仍僅約3萬8000元，未達都會區基本生存門檻4萬元；高考及格者調薪幅度也不到4000元，與連線主張的統一調升6000元仍有差距。此外，主管加給同步定額調升，顯示政府仍以「權力位階」而非「業務負擔」作為獎酬依據。

公共服務調薪連線指出，站上前線執行任務、肩負業務不斷疊加、缺額代理永無止期、加班時數無限暴漲的都是基層同仁，「有功無賞，打破要賠」，新興業務要基層承接、政治與司法風險還是他們要面對。此次調增主管加給又忽略了基層的苦勞，不免折損照顧公務人員的美意。若待遇改革只看見主管責任，卻沒有同步看見基層實際負荷，就無法真正解決公部門留才與過勞的問題。

公共服務調薪連線提出三項建議：一、充實待遇法制化內涵。政府應建立薪資定期檢討機制，依據職務責任、專業門檻、工作風險、輪班外勤、缺工情形及民間薪資水準等，系統性檢討各職等、職系、勞務性質、機關屬性等各類別人員的待遇，而不是每次僅以通案百分比調整帶過；另應將待遇調整所依據的數據指標、薪資比較、財政評估、與調薪幅度因果關係等研究報告公開，終結選舉前才由政治人物喊價的黑箱決策模式。

二、加班補償全面正常化。長期以來，政府部門員工身受法定加班費支領上限、加班費預算編列不足、補休無法實際落實等制度性剝削，當各級機關增生業務的同時從未考量人力成本、待遇提升永遠無法追上政治承諾的速度，最終所有政策執行都是由公務員以「己身」健康吸收「公共」政策的成本。連線呼籲政府立刻廢除加班費支領上限規定、比照勞基法設置加班費率、以全薪基礎計列每小時加班費，藉由價格機制抑制不合理的工作負擔、杜絕工時黑數繼續擴大。

三、機關多元人力及國公營事業待遇同步調整。政府任務無限擴充，導致公務員額嚴重不足，政府需借助多元人力、行政法人、國公營事業從業人員撐起公共任務的執行，但這些同等重要的勞動族群，卻因薪資結構設計，無法從本次調增專業加給與主管加給的方案中受益，例如約聘僱人員、國公營事業與其子公司非資位制的從業人員，再如技工工友的薪餉表數十年來未曾與時俱進，行政院均應明確表態上述人員的薪資是否同步檢討及調整，避免公共服務體系內部形成新的待遇落差。

公共服務調薪連線指出，政府內部的勞務報償不成比例、過勞、缺工與留才危機，無法用一次調薪解決問題。呼籲行政院在定額調整主管加給的同時，建立基層業務量合理化、缺額代理補貼、超時工作補償的機制，讓真正承擔新興業務與勞動壓力的基層人員，獲得相應的待遇與制度保障，徹底重建公共服務人力體系。