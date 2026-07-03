【重磅快評】賴神與上帝 治水換了顏色就變臉色？

每逢極端氣候，最該被檢驗的不只是抽水機效能，還有中央地方的治水標準；面對天災人禍，最該預防的不光是天降豪雨，而是政治人物的口水成災。

木柵指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統在神明面前大談台北市淹水問題，當場「指教」台北市長蔣萬安，地方政府應負起治水責任，地方若有困難應向中央提報，治水不分藍綠、也不分南北；話鋒一轉，他也不忘倒打在野黨一耙，呼籲盡快通過總預算案。

賴、蔣兩人昨天一開始還行禮如儀，但賴總統出招顯然有備而來，致詞後隨即離場，留下錯愕的蔣團隊，幕僚完全沒料到賴總統會在宗教場合「突襲」治水議題。蔣萬安雖然沒有讀稿機，他也立即慷慨激昂反嗆，台灣最不缺的就是政治口水，希望領導者以蒼生為念、以民為主。

賴總統致詞雖稱「治水不分藍綠」，但大家都聽得出來他的言外之意。這番賴、蔣過招檯面上是中央和地方較勁，更被嗅出2028提前交手的氛圍，政治思維顯然大於治水考量。

賴總統昨天刻意「拉沈貶蔣」，多次肯定民進黨台北市長參選人沈伯洋的堪災表現，刻意貶低蔣市府的努力，臉書貼文甚至隻字未提蔣萬安，「政治大小眼」昭然若揭。

國人記憶猶新，前年賴清德南下屏東勘災時，面對地方淹水問題曾表示「淹水是中央問題」，強調中央必須承擔更多責任，也將協助地方改善治水建設。然而，如今談到國民黨執政的台北市，責任卻又回到地方政府身上，似乎換了顏色就換臉色。

2018年賴清德擔任行政院長期間，面對南部豪雨淹水時曾脫口說出，「批評淹水的人，要叫他去當上帝。」當時此話被外界解讀為，把天災因素凌駕於施政責任之上，至今讓不少災民難以接受。

賴總統不斷強調治水韌性，但「一個賴神，兩套標準」。藍綠縣市不同，當年的「上帝說」，如今變成要求地方政府要扛責；前後立場的巨大反轉，不免令人感嘆昨是今非，也見證總統的韌性。

極端降雨早已成為全球共同課題，即使是先進歐美國家，也沒有任何一座城市敢保證百分之百不淹水。颱風季積極來襲，防災形同作戰，中央和地方都要戰戰兢兢，出了事誰都脫不了責任，人民期待的是全國一致的治理標準，而不是選擇性的政治算計，否則極端政治將比極端氣候更可怕。

颱風不會挑縣市，治水沒有藍綠，積水更不分南北。真正會被雨水沖垮的，不該是道路設施，而是政治人物反覆無常、因顏色而改變的施政標準。人民更期待的，是禁得起豪雨考驗的執政治理原則，而不是藍綠有別的雙重標準。

否則不妨做一下民調，賴神和上帝，你比較相信哪一位？