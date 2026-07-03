蔣萬安喊以蒼生為念 許淑華反嗆：這話該對藍委說、放行治水救命錢

台北市內湖日前積淹水狀況成政治攻防，昨總統賴清德和台北市長蔣萬安同台時，分別對此發言，蔣萬安更呼籲，以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立。民進黨北市議員許淑華說，若真的「以蒼生為念」，這句話更應該說給立法院國民黨立委聽，應停止政治杯葛，盡速完成115年度中央政府總預算審議。

許淑華表示，蔣萬安如果真的把市民放在心上，現在最該關心的，不是政治攻防，而是如何確保政府在颱風季來臨前做好萬全準備，讓每一位市民都能安心面對風雨。然而，115年度中央政府總預算至今仍未完成三讀，許多攸關防災、救災的重要經費因此無法依法動支。

她指出，包括災害準備金、第二預備金，都必須等到總預算完成法定程序後才能使用，政府的防救災量能也因此受到影響。這些預算，而是攸關人民生命財產安全的「救命錢」。

她說，預算每拖延一天，就多一天讓第一線救災人員少一分後盾，也讓人民多承擔一分風險。面對外界質疑，國民黨聲稱今年3月已通過718億元治水預算，彷彿就能解決問題，但這根本是混淆視聽。

許淑華說，這筆經費屬於既有水利建設預算，主要用於治水工程，並非因應颱風災情的緊急救災經費，依法也難以「移緩濟急」，填補災害發生時的即時需求，根本不能作為總預算遲遲不通過的藉口。

更何況，中央政府另外規畫的4年1000億元系統性治水計畫，目的就是從源頭提升全國治水韌性、降低極端氣候帶來的衝擊，如今卻同樣因總預算延宕而卡關。她說，令人遺憾的是，面對自家國民黨立委為總預算惡意延宕開脫，蔣萬安市長沒有要求國民黨立委儘速完成總預算審議。

許淑華說，蔣市長嘴上高喊「蒼生為念」，行動上卻對攸關人民安全的預算卡關保持沉默，這樣的態度，如何讓大家相信是真正把市民放在第一位？六月底，台北市才因豪雨造成多處積淹水，不少市民至今仍心有餘悸。如今颱風季正式展開，人民擔心的是下一場豪雨、颱風，而不是下一場政治攻防。