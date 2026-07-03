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影／8年1千億中小微企業升級條例9月送立院 卓榮泰吐：國家現在的困難

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮時致詞說，賴清德總統推動的8年增加1千億基金中小微企業轉型升級條例，現在巳在最後階段，將在9月立法院開議時送進立法院。但他無奈說，「雖然今年的預算還沒有完，明年的預算已經準備好了，但這就是現在國家的困難。」

今天開幕典禮包括基隆市副市長邱佩琳、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等都參加。卓榮泰致詞說，今天看到毅太企業整體衛浴設備，可以提高政府在社會社宅、居住正義的建設可以加快速度及更好的品質，他請毅太繼續研發更好的科技及產品。

卓榮泰表示，台灣除了高科技產業的發展外，目前政府全力協助中小微型企業的轉型發展、升級，投入更多的力道協助民間企業健身壯大。還有加入新創產業，把市場、商圈等都納入，進步的衛浴設備也要納入，成為智慧生活的一部分。這就是為何要推出賴總統所說的，8年增加1千億基金，來協助中小微企業轉型升級條例，這條例現在巳在最後階段，會在9月立法院開議時送進立法院，希望盡快的審查該法案，相關預算能早日通過預算。

「雖然今年的預算還沒有完，明年的預算已經準備好了，但這就是現在國家的困難。」卓榮泰無奈說，他希望大家對行政、立法兩院未來的合作，給予更大的助力，共同為國家的發展做最大的努力。

卓榮泰並指出，他每次到一個新的公共建設場地，首先看的就是衛浴設備，他到桃園機場第三新航廈典禮後就去看衛浴，還有到高速公路休息站也是，他不是看衛浴有多大多進步，而是有沒有人性化、男生女生用的比例有沒有好一點。他經常看到男生在喝咖啡，太太一直在排隊，這個社會太不公平了，如何調整男性和女性設備上的比例，有必要再精進，讓大家覺得這是一個公平的社會。

卓榮泰表示，台灣已進入超高齡社會，很多老人家日常生活需要有各種設備的支持，很多健康照護的進步，除政府推動長照3.0外，還需要由民間各個產業企業來協助。

行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰今天到基隆出席毅太「企業營運總部暨整體衛浴廠」啟用典禮。記者游明煌／攝影
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基隆 邱佩琳 蘇巧慧 卓榮泰

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