楊珍妮案為何急拔官？媒體人曝比照吳乃仁拆炸彈 怕「鐵拳」再傷賴瑞隆

行政院政務委員兼經貿談判總代表楊珍妮因涉職場霸凌案遭免職，引發政壇熱議。媒體人謝寒冰分析認為，行政院此時迅速撤換楊珍妮，並非單純追究霸凌責任，而是為了盡快「拆炸彈」，避免霸凌議題持續延燒，進一步衝擊民進黨年底九合一選舉，尤其影響高雄市長參選人賴瑞隆選情。

楊珍妮涉及前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣疑遭職場霸凌案，在行政院外部調查小組歷時約3個月調查後，認定部分霸凌行為成立。總統府7月1日發布總統令，公告楊珍妮免職，自當日起生效。

謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，經貿辦有超過30名同仁公開發聲力挺楊珍妮，認為外界描述與實際情況存在落差，但若多數同仁在調查期間皆認為沒有霸凌，最終調查結果理應不會是目前的結論，因此令人感到疑惑。

他認為，此案處理模式與日前新潮流大老吳乃仁案件如出一轍，都是先行處置以降低政治衝擊，並非真正要徹底解決問題；若讓楊珍妮案一路延燒至年底，勢必會與賴瑞隆過去遭質疑的「鐵拳教育」爭議相互連結，成為在野黨持續攻擊的焦點，因此高層選擇先行「掃雷」、「拆炸彈」。

謝寒冰進一步指出，楊珍妮遭調查的12項事項中，最後僅有2項被認定成立，其餘均未成立，因此現階段只是暫時卸除政委及經貿談判總代表職務，以降低輿論壓力。他並預估，楊珍妮已表明將提出申訴，加上經貿辦同仁公開聲援，待年底選舉過後，全案恐有可能逐漸淡出輿論焦點，最後不了了之。

另一方面，前立委沈富雄則在《少康戰情室》提出不同看法。他認為，部會正副首長間意見不合、互有衝突，在公部門並非罕見，雖然可能影響行政效率，但職場霸凌仍涉及法律構成要件及程序正義，不宜僅以行政免職作為最終處置，因此支持楊珍妮循法律途徑提出申訴，透過完整程序釐清責任歸屬。