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廢監院不等了 民眾黨團遞交連署要求召開修憲委員會啟動程序

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供

民眾黨立院黨團日前再度喊出修憲監院，喊話藍綠兩大黨盡速召開修憲委員會。修憲委員會召委、民眾黨團副總召王安祥今日遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議，正式啟動修憲程序。

總統府上月公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題掀起討論。民眾黨團日前舉行記者會指出，根據立法院各委員會組織法第5條規定，立法院召開修憲委員會有幾種方式，首先是召委有共識就可以開會，再來是修憲委員會3分之1以上委員，得以書⾯提案提請召開委員會議。

王安祥今遞出跨黨派委員連署書，他表示，廢除監察院已是社會長期討論的重要憲政改革議題。民眾黨自進入立法院以來，始終將推動憲政改革列為重要承諾，其中推動廢除監察院就是具體改革方向之一，修憲是國家重大工程，更需要朝野共同承擔責任。

王安祥呼籲，修憲委員會召集委員盡速排定會議，也期盼各黨共同以開放、理性的態度面對包括廢除監察院在內的各項憲政改革議題，讓台灣的憲政制度與時俱進，回應人民對政府改革與提升治理效能的期待。

民眾黨團 監院 修憲

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