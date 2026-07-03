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總統指在野黨侵犯行政權 藍：混淆社會視聽不可取

中央社／ 台北3日電

總統賴清德指出，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨團提出的無人機條例草案是法律案，非預算案。賴總統把法律案跟預算案混為一談，混淆社會視聽、帶政治風向，這樣真的不可取。

總統賴清德1日表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權，呼籲立法院朝野各黨，共同支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，並儘速完成審議，共同守護台灣安全。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長黃建賓、游顥，以及國民黨立委羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

林沛祥指出，國民黨團提出的「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，這是一部法律案，不是預算案，真正要編多少預算、分幾年編列、哪一年編、編在哪一個部會，依法還是行政院提出，再送立法院審查。國民黨團制定的是制度，不是預算。

林沛祥表示，賴總統把「法律案」跟「預算案」混為一談，混淆社會視聽、帶政治風向，這樣真的不可取。依照大法官釋字第264號、第391號解釋，說得很清楚，立法院不能提出預算案，但可以制定法律。法律如果需要增加支出，只要徵詢行政院意見，並說明財源即可，程序完全合法，何來侵犯行政權。

林沛祥指出，國民黨團提出3項具體訴求：第一，請總統府不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤。第2，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，包括採購規格、品質認證、國產化比例、戰時通訊系統、資訊安全、履約驗收及利益迴避機制，接受國會逐項監督。第3，再次呼籲政府，重視國軍待遇。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天在立法院議場前召開輿情回應記者會。媒體詢問，對於藍營開記者會指民進黨執政以來，把特別預算常態化等議題，莊瑞雄表示，過度的政治攻防、無端的指涉，都沒有意義。范雲則指出，這是沒有根據的政治攻擊。

莊瑞雄表示，特別條例不是民進黨發明的，特別預算制度全世界皆然，過去在治水、防疫期間，也有相關特別條例，如果以數量做批評，沒有意義，應該要指出哪一次通過的特別條例是浪費錢、沒有辦法達到施政目標等，況且特別條例通過後編列的特別預算，還要經過立法院審議。

林沛祥 賴清德 國民黨團

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