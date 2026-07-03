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駁鄭麗文被疑訪美層級不高 蕭旭岑：見到了民進黨意想不到的人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）日前結束訪美行。圖為鄭麗文在舊金山華埠僑社，與當地僑胞互動。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（中）日前結束訪美行。圖為鄭麗文在舊金山華埠僑社，與當地僑胞互動。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文結束訪美，見到的美方人士層級究竟為何，副主席蕭旭岑今午接受網路直播節目專訪，表示鄭所見到的層級相當高，且是陪同一個重要人物人士見鄭但非主角。蕭旭岑也讚鄭麗文，走出跟賴清德總統不一樣的路線，效果非常好，見到了民進黨意想不到的人。

蕭旭岑今午接受「觀點芹爆戰」專訪。談及鄭麗文訪美，蕭旭岑說，鄭麗文訪美涉及保密，但他可以負責任的講，鄭麗文見到的層級相當高，國務院至少有一個高階官員，是陪同一個重要人物人士去見鄭麗文，但不是主角，但是這個國務院高階官員層級絕對遠高於科長、室長。

蕭旭岑解釋，涉及保密，鄭麗文沒有辦法講，但沒有辦法講並不代表說民進黨或側翼可以扭曲事實。鄭是在野黨主席，不是政府官員，或是要跟美國政府有正式往來，也沒有必要揭露跟美方人士的互動。

蕭旭岑說，如果鄭麗文訪美這麼沒有效果，層級這麼低，為什麼到現在還在講，表示民進黨很在乎，民進黨不在乎的事情，連評論都不會評論，民進黨在美國有很多外圍或側翼、真正有下資源的公關公司，知道鄭見到誰。

蕭旭岑說，他認為鄭麗文訪美達到溝通效果，新聞很多，智庫回饋熱烈，不公開會面都談得非常好，走出跟賴清德不一樣的路線，效果非常好，台灣內部的紛擾反而證明鄭的訪問是成功的，鄭見到了民進黨意想不到的人。

蕭旭岑也回應外界質疑國民黨反美、疑美。他表示，有這些印象的美國人當然是有，但事實上美國主流媒體願意私下來見鄭麗文的人，想法不是這樣，也尊重美國鷹派或認為台灣應走什麼路線、買多少軍備的人，但美國是多元社會，且對政策有影響力的人其實很多。

蕭旭岑表示，美國總統川普是非典型總統，幕僚團隊或真正對川普有影響力的人，跟建制派、所謂深層政府，不一定同掛。鄭麗文訪美是各方人士都要見，必須見傳統建制派的人，也可能必須要忍受某些鷹派的人或某些不同意見的人的攻擊，但也私下見到了更多對川普有影響力的人，有一位跟鄭麗文見面前兩天才跟川普私下吃飯。

蕭旭岑也說，他不認同把鄭麗文訪美跟立法院長韓國瑜訪美的行程對照，非常可笑，鄭、韓是隊友而不是對手，鄭、韓是分進合擊，韓是立法院長，受到美國國會邀請，美國眾議院議長強生見韓是應該的，韓訪美成功，但韓就是代表立法院，且也帶了朝野立委去，韓不是代表國民黨。韓訪問美國參、眾議院，也讓這些議員更了解我國立法院運作，且在軍購議題上也有討論，這對國民黨絕對是大大加分。

蕭旭岑說，十年民進黨執政，何曾看到有一年這麼多國民黨的重要領袖到美國去？民進黨真的應該緊張，因為好多年沒看到美國這麼重視國民黨，韓國瑜跟鄭麗文兩個人合作提升國民黨能見度，只要把鄭、韓拿來比較的人都是別有居心。

國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照

鄭麗文 蕭旭岑 民進黨

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