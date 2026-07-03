指明知鞭刑不可行卻推公投催票詐騙 張景森點名7藍委適用

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑」公投，將交付朝野協商。不過前政務委員張景森抨擊，有些政治人物明知道鞭刑不可行，卻要人民為鞭刑公投出門投票，根本是把公投變成催票機，難道不就是典型的詐騙案嗎？他更點名7位法律系出身的藍委，才是適用鞭刑的對象。

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑」公投，主張對性侵害、凌虐幼童、高額詐欺、複合型態加重詐欺等罪施予鞭刑，以嚇阻犯罪持續發生。全案今天經表決，將交付朝野協商。

張景森在臉書發表短影音，質疑「鞭刑打詐公投」本身就是一個政治詐騙案。他指出，中廣前董事長趙少康公開說，他自己不贊成鞭刑，但他支持推動鞭刑公投，說是因爲可以提高投票率。自己不敢吃的藥，卻敢拿出來大聲叫賣，這不是詐騙什麼是詐騙啊？

張景森強調，人民痛恨詐騙、性侵和虐童，這是真實的情緒。可是政治人物不去追究司法機關的責任，不去改法律查金流、不去堵人頭帳戶、不去改革警政司法效率，卻拿出一條神奇的刑鞭，說這就是萬靈丹，打了就有效！這就像家裡漏水不去修水管，卻在牆上貼一張符咒；看起來很有氣勢，其實一滴水也擋不住。

他並批評，有些人自己根本不相信鞭刑有用，也知道鞭刑不可行，自己也並不支持，但卻要人民為鞭刑公投出門投票。

他點名國民黨52位立委裡面，有7位是法律系畢業的，包括翁曉玲、羅智強、葉元之、林思銘、陳玉珍、鄭天財、傅崐萁和吳宗憲，他們是法律系畢業，不可能不知道鞭刑是滿清時代就廢止的刑罰手段，是殘忍野蠻的治安維持手段，鞭刑違反了國際公約，也違反中華民國憲法。卻昧著良心簽署這個公投法案，把人民的恐懼變成道具，把人民的憤怒變成燃料，把公投箱變成催票機。目的就是為了詐騙選票，這難道不就是典型的詐騙案？

張景森說，鞭刑打詐公投就是用反詐之名，行催票之實；用正義包裝野蠻，用公投包裝算計。本質上就是一個詐騙案。把老百姓當愚民，當韮菜，詐騙選票。鞭刑打詐公投若通過了，第一波適用的就是7名明知故詐的國民黨立委。