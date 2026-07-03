林靜儀事後避孕藥發言惹議 白委批不適任：應知所進退

衛福部食藥署預告嚴管事後避孕藥，衛福部次長林靜儀即在社群平台發文表示，「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」，引發爭議。民眾黨立委陳昭姿今批評，2016年食藥署就通過事後避孕藥列為指示藥，當年卻被林靜儀施壓擋下，一擋就擋了十年，請林靜儀知所進退。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳也喊話下台，不要打擊婦女自主權。

陳昭姿表示，2024年時，食藥署與健保署管理不周，導致全台生理食鹽水短缺，衛福部以高價自海外購入未取得許可證的替代品。面對外界質疑，林靜儀不僅未正視醫療現場需求，還稱「需要3000cc卻提供500cc，不能算缺藥」，對手術需要大容量生理食鹽水缺乏基本認識。2025年急診壅塞問題爆發，林靜儀指責提出意見的醫療人員是「小腦袋」，態度傲慢。

陳昭姿指出，2016年，在食藥署長期成立的指示藥諮詢委員小組，當時經過多次討論，通過事後避孕丸為指示藥，時任立委的林靜儀施壓食藥署，造成公務員篡改會議記錄、登載不實。林靜儀擋了十年，全世界超過90個國家都同意，當年也做了嚴格管理，17歲以上要有清楚衛教單，今天還在擋，說要跟處方藥一起管理，為什麼民眾用完事後避孕藥還要回去看門診？

邱慧洳表示，林靜儀完全沒有擔任衛福部次長的專業跟高度，這次事後避孕藥的提倡，是完全要落實女性自主權價值，但是林靜儀卻窄化成男人沒帶保險套就不要上床，完全劃錯重點。

邱慧洳說，如果林靜儀沒有身為衛福部次長的高度，請用大腦袋想一下，是否適合擔任這職務；若不適合，政府按鈕在林靜儀手上亂按一通，要如何維護政府運作順暢、婦女自主權？「請妳下台，不要打擊婦女主權。」