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外交部修法加碼挺台商赴友邦投資 7年補助上限提高至6,000萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍（圖）上任後即提出榮邦計畫，提議過去的外交政策都是「固邦」，現在希望能結合更多經貿來「榮邦」，以科技為基礎，整合產、學、研與政府力量，增加與國際的經貿互動。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍（圖）上任後即提出榮邦計畫，提議過去的外交政策都是「固邦」，現在希望能結合更多經貿來「榮邦」，以科技為基礎，整合產、學、研與政府力量，增加與國際的經貿互動。圖／聯合報系資料照片

為加速推動「榮邦計畫」，深化我國與友邦經貿合作，並鼓勵台灣企業赴友邦投資布局，外交部修正《鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法》，並自今（2026）年7月1日起發布施行。本次修法透過放寬補助項目、提高補助額度及強化赴友邦投資考察支持等措施，降低企業布局新興市場的初期成本與投資風險，鼓勵我國優勢產業攜手政府深耕友邦市場，協助友邦提升產業能量、拓展國際市場，進一步深化雙邊經貿合作，落實互利共榮目標。

外交部表示，為落實「總合外交」及「榮邦計畫」政策方向，此次修法進一步強化企業赴友邦投資的制度性支持，希望吸引更多台灣企業投入友邦市場，結合我國智慧農業、食品加工、智慧醫療、綠能、資通訊、智慧交通及永續觀光等優勢產業，配合友邦發展需求推動在地投資與長期經營，將台灣產業實力轉化為深化邦誼、促進友邦永續發展的重要力量。

本次修法共有三大重點。

首先，放寬補助項目適用範圍。因應企業實際投資需求，擴大補助項目涵蓋當地員工薪資、廠房設備、營業場所或土地租金，以及融資利息等，並取消原本須擇一申請的限制，提高補助措施的彈性與實用性。

其次，提高累計補助上限。考量近年友邦物價、勞動成本及企業海外投資初期資金成本持續攀升，將企業7年內累計最高補助金額，由原新台幣2,000萬元提高至6,000萬元，提供企業更具實質效益的投資支持。

第三，提高赴友邦投資考察補助。因應國際機票及交通成本增加，將企業赴邦交國實地考察投資環境、評估市場條件及洽談合作機會的機票補助上限，提高至新台幣10萬元，鼓勵業者積極評估赴友邦投資布局。

外交部指出，在全球供應鏈重組及產業布局調整趨勢下，友邦不僅是台灣重要的外交夥伴，也具備產業合作、市場拓展及區域布局的發展潛力。此次修法大幅提升政策支持力道，盼降低企業海外投資初期風險，鼓勵更多台商赴友邦投資設廠、建立供應鏈節點及拓展市場，同時協助友邦提升產業技術、創造在地就業及促進經濟發展，形成互利雙贏的合作模式。

外交部強調，「榮邦計畫」的核心精神，是由傳統單向援助逐步升級為以投資、貿易、產業合作及共同發展為核心的夥伴關係，推動「友邦共榮」新模式。未來將持續結合我國駐外館處、國合會及相關部會資源，協助台商拓展友邦市場，促進友邦產業升級、擴大出口及創造就業，讓台灣企業成為深化邦誼、促進共同繁榮的重要夥伴。

外交部表示，未來將持續推動「總合外交」政策，結合我國優勢產業與民間力量，透過公私協力深化與友邦的經貿合作，以實質經貿動能深化雙邊邦誼，協助台商穩健布局全球市場，並攜手友邦實現互利共榮的夥伴關係。

修法 外交部

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