國民黨：賴總統藉淹水噴政治口水 台南治水神話卻早已破功

賴清德總統、台北市長蔣萬安昨日同台出席活動，賴總統致詞時呼籲立院通過中央政府總預算，也指內湖淹水較罕見。國民黨文傳會主委陳以信今表示，人民遭遇淹水之苦，賴總統卻忙著政治操作製造對立，惡劣示範令人遺憾，曲解法律誤導人民，政府明明有錢，卻不願移緩濟急用來救災，是置人民於水深火熱而不顧。

賴總統指總預算未通過，導致災害準備金、第一預備金及第二預備金無法動用，暗示政府沒有經費救災。對此，陳以信表示，賴清德的說法誤導社會，刻意製造恐慌。依「災害防救法」第57條規定，災害發生時，各級政府本就可依「移緩濟急」原則調整年度收支，優先支應救災及復原工作。

陳以信說，尤其今年稅收超徵國庫充裕，行政院根本不缺救災經費，政府散播「沒預算就不能救災」的說法，不僅違背法律規定，更是在拿災民當政治工具，居心不良非常可惡。

賴清德希望地方檢討淹水原因。陳以信批評，最該先檢討的，就是賴清德自己，賴清德當年擔任台南市長時，一再自我標榜「治水有成」，宣稱「三爺溪淹水30年他3年解決」，這次豪雨造成台南多處嚴重積淹水，仁德三爺溪周邊地區災情特別慘重，顯見賴清德當年「治水神話」，早已被殘忍現實徹底戳破。

陳以信說，一位連自己最引以為傲的治水政績都經不起考驗的總統，有什麼資格對地方首長冷嘲熱諷？大噴政治口水暗箭傷人？