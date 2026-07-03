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谷立言邀林佳龍及拉美友邦駐台大使茶敘 討論合作及促台國際參與

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）上月30日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會。圖／AIT提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）上月30日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會。圖／AIT提供

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）上月30日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會。AIT透過臉書表示，與會人士共同強調台灣與夥伴之間深厚且歷久彌新的情誼，並重申推動台灣有意義參與國際社會的共同承諾。外交部則說，各方在茶會中就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。

AIT指出，為進一步推動此一願景，美國與台灣將持續善用美國國際開發金融公司（DFC）與台灣國際合作發展基金會（ICDF）之間的合作架構，結合雙方優勢，以因應災害整備、公共衛生及供應鏈韌性等至關重要的跨境挑戰；此合作架構有利雙方探索符合全球夥伴需求且能相得益彰的合作機會，最大化美台合作的綜效與影響力。

外交部表示，林佳龍於茶敘談話分享我國總合外交理念與榮邦八大旗艦計畫在拉丁美洲及加勒比海地區推動的成果與最新進展，台灣未來將與美國持續善用國合會與美國國際開發金融公司合作架構，結合雙方優勢共同推動符合夥伴國家需求的合作計畫，進一步擴大台美合作效益，並提升友邦永續發展與韌性；透過與友邦及理念相近夥伴的緊密合作，攜手同行，共同為全球和平、繁榮與永續發展做出貢獻。

AIT說明，這次交流邀集外交部北美司司長王良玉、拉美司司長韓志正、聖露西亞駐台代辦費若芬（Rovin Février）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）、海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）、巴拉圭駐台大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）及Gisele Mousques de Filártiga博士、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López），以及聖文森及格瑞那丁駐台大使姜康特（Kenton X. Chance）等人共同與會。

谷立言 林佳龍 台大

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