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無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

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無人機條例「藍白、政院、林楚茵版」付委審查 鍾佳濱版被丟包

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影
立院朝野今天通過將多項無人機條例草案交付委員會審查，民進黨立委在議場拿著標語，呼籲在野黨對打造國防韌性不要打假球。記者潘俊宏／攝影

立法院會報告事項3日將無人機條例付委，包括四項：政院2,100億元版本、國民黨團2,400億元版本、民眾黨團無預算上限版本，以及民進黨立委林楚茵提案版本，後續將交付經濟、財政、國防3委員會聯席審查。不過，民進黨立委鍾佳濱提案版本卻被丟包，未列入付委。

政院版「國防自主無人載具採購特別條例草案」，預計經費上限新台幣2,100億元，採取「特別條例」形式，自2026年8月至2031年12月，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。

國民黨團版無人機條例草案，預算上限2,400億元，分為六年以公務預算逐年編列，平均每年400億元，並且要求跨3縣市的生產基地、4年內國產化要達到80%。

民眾黨團版無人機條例草案未明訂預算上限，將以年度預算編列，並且要求設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。

此次一併通過林楚茵提案版本「國防自主無人載具採購特別條例草案」，然而最早提案的鍾佳濱版本卻被丟包，未列入付委審查。林楚茵說明，她的版本比較接近政院版內容，民眾黨團版本則近似鍾佳濱版本，不排除是民眾黨團參考鍾佳濱版來擬草案，如今鍾佳濱版卻未列入審查，有失公允。

立法院會今日表決，在藍白人數優勢下表決通過，將原先在國防委員會審查無人機條例，改為送交經濟、外交國防、財政等三個委員會聯席審查。林楚茵質疑，無人機屬於國防產業，應該以國防需求優先，現在改為經濟委員會主審，似乎與原本的目的不符。

林楚茵 鍾佳濱 無人機

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