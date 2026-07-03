鄭麗文：民進黨沒收黨產刨命根 恨不得國民黨下一秒從地表消失

國民黨主席鄭麗文今日出席「婦女政策推動發展文教基金會115年度志工大會」，她表示，國民黨被民進黨追殺、團滅，黨產被沒收，簡直是要刨掉命根，恨不得國民黨下一秒就從地表消失，當前兩岸關係非常緊張，台灣每天內耗、惡鬥，台灣不能沒有危機感。

鄭麗文今日出席國民黨婦女活動，表示看到大家心情燦爛、笑容燦爛，自己感到非常佩服，也非常感動。國民黨絕對不會忘記各位婦女志工，因為在最艱難的時候，是大家陪伴國民黨一路走來。

鄭麗文指出，從今天的中央黨部就可以知道，國民黨被民進黨追殺、團滅，黨產被沒收，簡直就是要刨掉國民黨的命根，恨不得國民黨下一秒就從地表消失。但是，國民黨仍然堅定走到今天，而且「愈走愈穩、愈走愈旺」。

鄭麗文表示，她知道許多黨工與基層同志真的委屈了。過去這段時間，因為國民黨遭到打壓，沒有辦法真正保護大家，讓民進黨居然可以動用司法，對國民黨做出無理、過分的騷擾、打壓、追殺與迫害，「讓我們活在2026年的台灣，感覺到非常的悲哀」。

鄭麗文指出，表面上看起來，台灣似乎光鮮亮麗，股市都快要到5萬點，依舊是世人羨慕、欣欣向榮的地方；但是，台灣「根、心都快要爛掉了」，這才是今天台灣真正的現實，也是令人憂慮與焦慮的地方。

鄭麗文強調，台灣能有護國神山與高科技產業，大家當然與有榮焉。但「沒有國民黨，就沒有台積電；沒有台灣的護國神山，就沒有高科技產業」；她提醒，這畢竟是上個世紀70年代、80年代國民黨留下的基礎，如今已經過了40、50年，當台灣還在這樣的庇護下，許多人對台灣未來其實非常茫然。

鄭麗文說，當前兩岸關係非常緊張，但台灣每天內耗、惡鬥。她認為，台灣不能沒有危機感。她說，不能等到最後一刻來不及時才喊和平，「不要等到人家飛彈都飛來了才說要和平，太晚了，真的太晚了」。看到俄烏戰爭至今仍無法結束，更證明和平不能等到戰爭發生後才追求。

鄭麗文強調，「接下來兩年對台灣至關重要，國民黨一定要努力拿回政權」，大家身上的委屈與不甘才有辦法撥亂反正，司法才能回歸正常。她批評，台灣非常悲哀，為什麼誰執政，司法就要變成誰的工具；司法不應該出賣價值良心，也不應該淪為政治正確的附庸。

鄭麗文說，不要小看自己，司法打壓正表示對方會怕，這些都是「將軍身上的鎧甲」，國民黨會愈戰愈勇。她表示，接下來有兩場關鍵大戰，就是2026年與2028年。2026年要穩住陣腳，也要重點突破，希望南部不要永遠都是民進黨的江山；2028年也不到兩年，時間非常快；她希望兩年之後藍天再現，國民黨重新帶領台灣「撥亂反正」。

鄭麗文再次感謝所有婦女志工長期陪伴國民黨一路走來。她表示，婦女志工的支持、犧牲與奉獻，是國民黨能夠走到今天的重要力量；面對2026年、2028年關鍵選戰，國民黨會記得大家的付出，也會與所有同志一起堅定向前。