藍委提鞭刑公投表決逕付二讀 8白委未投票

國民黨立委洪孟楷等人今天在立法院會提出「鞭刑」公投，主文為對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪給予鞭刑，以嚇阻犯罪持續發生。全案上演表決大戰，國民黨以人數優勢52票將公投案逕付二讀，將交付朝野協商。

立法院會處理鞭刑公投提案時，朝野出席立委共101人，其中國民黨立委52人贊成，民眾黨立委則是人在現場但沒投票。民進黨立委舉牌高喊反對，民進黨立委王美惠嗆聲「直接修法、不要公投」，不過表決時，因民進黨立委蘇巧慧、林宜瑾2人不在現場未投票，因此民進黨反對票僅有49票。

洪孟楷等52人擬具公民投票提案，主文為「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」