影／賴清德出席寵物用品展 笑問蘇巧慧是狗派還是貓派

「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統應邀出席，致詞時特別邀請蘇巧慧上台，兩人以「狗派」開場幽默互動，他笑問：「巧慧妳是狗派還是貓派？」蘇巧慧則打趣回「我以為我被叫上來，是因為我剛剛已經回答總統『我是狗派』了！」她進一步說明，雖然自己是狗派，但女兒喜歡貓。賴清德接著追問蘇巧慧養了幾隻狗，她表示，大約十年前家裡曾養過兩隻狗，因此特別能理解毛小孩家庭對寵物用品與食品的重視。

蘇巧慧也藉機為寵物用品業者請命，盼制定寵物食品安全規範，並且在制定法規時一定要多聽實務界的意見，法規訂得更完整全面，也更容易實踐，就是保護毛小孩最好方式。賴清德表示，農業部長陳駿季會儘速將相關法規送到立法院，並笑說「因為巧慧在立法院的時間到年底而已，接下來就要到新北市政府去服務市民」。

「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統（中）應邀出席，致詞時特別邀請蘇巧慧（右二）上台。記者曾吉松／攝影

「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行。記者曾吉松／攝影

「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統（左）應邀出席，致詞時特別邀請蘇巧慧（右）上台，兩人以「狗派」開場幽默互動，他笑問：「巧慧妳是狗派還是貓派？」蘇巧慧打趣回應：「我以為我被叫上來，是因為我剛剛已經回答總統『我是狗派』了！」她進一步說明，雖然自己是狗派，但女兒喜歡貓。賴清德接著追問蘇巧慧養了幾隻狗，她表示，大約十年前家裡曾養過兩隻狗，因此特別能理解毛小孩家庭對寵物用品與食品的重視。記者曾吉松／攝影