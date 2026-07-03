聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴清德出席寵物用品展 笑問蘇巧慧是狗派還是貓派
「2026展昭台北寵物用品展」上午舉行，賴清德總統應邀出席，致詞時特別邀請蘇巧慧上台，兩人以「狗派」開場幽默互動，他笑問：「巧慧妳是狗派還是貓派？」蘇巧慧則打趣回「我以為我被叫上來，是因為我剛剛已經回答總統『我是狗派』了！」她進一步說明，雖然自己是狗派，但女兒喜歡貓。賴清德接著追問蘇巧慧養了幾隻狗，她表示，大約十年前家裡曾養過兩隻狗，因此特別能理解毛小孩家庭對寵物用品與食品的重視。
蘇巧慧也藉機為寵物用品業者請命，盼制定寵物食品安全規範，並且在制定法規時一定要多聽實務界的意見，法規訂得更完整全面，也更容易實踐，就是保護毛小孩最好方式。賴清德表示，農業部長陳駿季會儘速將相關法規送到立法院，並笑說「因為巧慧在立法院的時間到年底而已，接下來就要到新北市政府去服務市民」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。