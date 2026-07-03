影／國民黨批賴總統昨是今非 過去任立委曾提兩特別條例共框1033億元

國民黨立院黨團今天上午舉辦「特別條例綠狂提，賴清德委員打臉賴清德總統」記者會，針對「國防自主無人機科技發展及採購條例」爭議，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團書記長林沛祥、副書記長黃建賓、立委游顥、羅廷瑋今天回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，質疑標準到底是什麼？

國民黨團今天在記者會以賴清德擔任立委時所提多項特別條例草案回擊，指賴曾經提出「曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例」草案，經費450億元；「九十七年退稅及補貼特別條例」草案，經費583億元。賴清德擔任立委，也為下述條例草案的連署提案人，分別是：「基隆河流域整治重建特別條例」草案，經費5000億元；「嚴重急性呼吸道症候群防治重建特別條例」草案，經費500億元；「原住民族基礎建設特別條例」草案，經費500億元。黃建賓批，這已經不是「綠能你不能」，這是行政獨裁的思維邏輯，「朕沒有給你的，你不能搶。」

國民黨要求民進黨政府不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，重視國軍弟兄姐妹的待遇。