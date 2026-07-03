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中選會人事案3日投票 綠：一時之選盼勿封殺

中央社／ 台北3日電

立法院會今天將表決3名中選會人事同意權案，外傳在野可能傾向封殺。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪說，這些人選是一時之選，希望不要因為一時的政治攻防，就表達全面封殺。

行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3名中選會委員名單，送立法院審查。立法院會今天報告事項結束後，將進行中選會人事同意權案記名投票表決。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天在立法院召開輿情回應記者會，媒體詢問，在野黨目前看起來可能傾向封殺中選會人事同意權案等議題。

莊瑞雄說，中選會是獨立機關，接下來有那麼多在野提出的公投案，在野黨的朋友不妨好好考慮看看，從這些被提名人的學識、各界的口碑等，仔細審查、檢驗下，其實都是一時之選，希望不要因為一時的政治攻防，就表達要全面封殺。

不過，台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天接受媒體聯訪表示，民眾黨希望中選會委員都能公正執行任務，不希望成為執政黨橡皮圖章，經過了解被提名人學經歷及評估其問卷答案，黨團一致決議不同意這3名被提名人。

陳清龍表示，沈淑妃過去是標準事務官，但對問卷所提的公投綁大選、行政院長不副署等議題，答案非常保守，無法展現獨立思考、判斷、決定的特質；律師蔡維哲曾擔任政務委員陳時中競選台北市長時的法律顧問，政黨色彩濃厚；法務部政務次長黃謀信則兼任政務次長，恐無法公正獨立從事選務，認為不適合擔任中選會委員。

中選會 范雲 黃謀信

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