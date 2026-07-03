影／立院下午將討論無人機條例 莊瑞雄反駁藍委指控特別預算編列浮濫

藍白立院黨團與政院均提出無人機條例版本，今天將在立法院討論是否付委，其中國民黨版與政院版很大一點不同為是否納入年度預算，國民黨批評民進黨過去曾指責國民黨提出特別預算，但是近年卻頻繁提多個特別條例預算是浮濫不受監督，民進黨團幹事長莊瑞雄對此反駁，特別預算的編列是全世界皆然。

莊瑞雄表示，在野黨來檢討民進黨過去的主張沒有問題，但是應該指出哪一個特別預算的編列錯誤，而不是全部指責特別預算浮濫的政治攻防。莊指出，特別條例不是民進黨的發明，而是全世界皆然，特別預算的提出是因為該預算的執行是跨年度的，而且是避免排擠其他預算的執行，要尋求更多財源來避免法律的限制就需要提出特別條例，就像過去馬總統的消費券發放是以特別條例通過，以特別條例數量來批評沒有意義。

民進黨團書記長范雲表示，若是之前的1.25兆預算沒有被刪除就不須提出特別條例，但這次無人機條例是國軍重要建軍所需，是國防部的升級，而不是常態性的預算。

行政院提出《國防自主無人載具採購特別條例》是自2026年8月至2031年12月，逐年籌編預算至上限2100億元，購買項目包括濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇。

國民黨提出的則是《國防自主無人載具科技發展及採購條例》，是以年度預算方式編列，為未來6年每年編列400億常態性公務預算，合計2400億，由立法院逐年審查與監督。