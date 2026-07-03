梁文傑酸張榮恭赴兩岸交流是稱職演員 張雅屏反嗆抹紅：是和平戰士

國民黨副主席張榮恭經常往返兩岸出席交流活動，陸委會副主委梁文傑稱張榮恭參加兩岸交流活動是「稱職的演員」。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，這種說法不只失格，更是民進黨政府抹紅兩岸和平交流的又一次示範，張榮恭不是演員，而是兩岸和平戰士。

張雅屏表示，在民進黨政府不斷打壓、恐嚇、阻斷兩岸交流的環境下，他仍堅守中華民國一中憲法，堅持九二共識、反對台獨，公開提出「和平興台」、「和陸興台」的主張。

張雅屏指出，張榮恭在中山論壇台上發言，大陸官員與兩岸代表都在台下聆聽。張榮恭講的是「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」；講的是「交流才能開創和平，斷流只會製造衝突」。請問梁文傑，這些話哪一句違反中華民國憲法？哪一句傷害台灣？

張雅屏表示，更令人質疑的是，梁文傑講得彷彿人在現場。陸委會是否派員跟隨？是否掌握全程內容？若沒有，憑什麼扭曲抹黑？若有，為何不公開完整紀錄？

張雅屏認為，真正傷害台灣的，不是張榮恭走出去談和平；而是陸委會禁止大陸踩線團來台、阻擋台灣水果銷陸、干預兩岸學術與青年交流，把一切有利台灣發展的交流都打成統戰。

張雅屏批，民進黨嘴上喊維持現狀，實際上卻破壞所有維持和平現狀的橋樑。致力兩岸和平交流的都不是演員，而是和平戰士。真正該被看破手腳的，是民進黨把兩岸交流全部抹紅、把台灣利益一再犧牲的斷流政治。