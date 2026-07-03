藍批賴總統雙標：立委賴清德曾主提兩特別條例共框1033億元

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，重視國軍弟兄姐妹的待遇。

賴清德日前表示，在野黨所提無人載具條例違反憲政分立原則、侵犯行政權，回歸年度預算恐排擠多項重要公共支出。

國民黨團今舉行記者會回擊。根據國民黨團整理資料，賴清德擔任立委時，曾經提出「曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例」草案，經費450億元；「九十七年退稅及補貼特別條例」草案，經費583億元。賴清德擔任立委，也為下述條例草案的連署提案人，分別是：「基隆河流域整治重建特別條例」草案，經費5000億元；「嚴重急性呼吸道症候群防治重建特別條例」草案，經費500億元；「原住民族基礎建設特別條例」草案，經費500億元。

國民黨立委黃建賓說，國民黨提出無人機發展條例，賴清德說這是侵犯行政權，請問從民國97年退稅及補貼特別條例草案，再到曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例草案，率先提出兼提高預算，這樣作為就不是侵害行政權嗎？標準到底是什麼？這已經不是「綠能你不能」，這是行政獨裁的思維邏輯，「朕沒有給你的，你不能搶。」

國民黨立委羅廷瑋說，國防不是買菜，希望嚴訂制度防貪腐，尤其現在看到民進黨「吃銅吃鐵、吃阿魯米（鋁）」，對民進黨不放心，當然要通過嚴格機制把關，拜託全體國人支持國民黨的無人機條例草案。

國民黨立委游顥說，民進黨立委鍾佳濱曾舉辦記者會，稱國民黨團擋住鍾所提出的無人機特別條例草案，還威脅說如果國民黨退回其無人機草案，就要出來罵國民黨，還有業者會不高興，「很不高興」這種用詞都出來了，非常離譜。鍾的版本內容沒有預算上限，提到5年要投入5500億，遠大於賴清德所提2100億的特別預算，鍾的提案難道沒有侵犯到行政權嗎？民進黨有專屬特權通行證，只要他們能說話，其餘人口都要閉嘴、都要聽他們的。

游顥點名「公民監督國會聯盟」，表示公督盟過去批判特別預算常態化，結果民進黨立委還提出無人機特別條例草案，民進黨政府有那麼多的特別條例，公督盟有說過話嗎？

國民黨團書記長林沛祥表示，提出三項具體要求。第一，請總統府不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，如果真的認為違憲，請清楚指出違反哪條憲法、法律；第二，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，包括採購規格、品質認證、國產化比例、戰時通訊系統、資訊安全、履約驗收及利益迴避機制，接受國會逐項監督。

林沛祥說，第三，再次呼籲政府，重視國軍弟兄姐妹的待遇。前幾天陸軍206旅發生令人遺憾的事件，一位即將退伍的弟兄，疑似因經濟壓力而輕生，令人非常痛心。國民黨團主張，武器要買，而且要買最好的、買真正能形成戰力的；但是操作武器的人，更不能被忘記。再先進的無人機，沒有人操作，就是一堆昂貴的展示品；再多的軍購，留不住人才，也守不住國家。政府可以為武器編列數千億元預算，難道不能替保家衛國的軍人加薪、改善待遇、照顧家庭嗎？