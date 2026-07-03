快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

藍批賴總統雙標：立委賴清德曾主提兩特別條例共框1033億元

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，重視國軍弟兄姐妹的待遇。

賴清德日前表示，在野黨所提無人載具條例違反憲政分立原則、侵犯行政權，回歸年度預算恐排擠多項重要公共支出。

國民黨團今舉行記者會回擊。根據國民黨團整理資料，賴清德擔任立委時，曾經提出「曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例」草案，經費450億元；「九十七年退稅及補貼特別條例」草案，經費583億元。賴清德擔任立委，也為下述條例草案的連署提案人，分別是：「基隆河流域整治重建特別條例」草案，經費5000億元；「嚴重急性呼吸道症候群防治重建特別條例」草案，經費500億元；「原住民族基礎建設特別條例」草案，經費500億元。

國民黨立委黃建賓說，國民黨提出無人機發展條例，賴清德說這是侵犯行政權，請問從民國97年退稅及補貼特別條例草案，再到曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例草案，率先提出兼提高預算，這樣作為就不是侵害行政權嗎？標準到底是什麼？這已經不是「綠能你不能」，這是行政獨裁的思維邏輯，「朕沒有給你的，你不能搶。」

國民黨立委羅廷瑋說，國防不是買菜，希望嚴訂制度防貪腐，尤其現在看到民進黨「吃銅吃鐵、吃阿魯米（鋁）」，對民進黨不放心，當然要通過嚴格機制把關，拜託全體國人支持國民黨的無人機條例草案。

國民黨立委游顥說，民進黨立委鍾佳濱曾舉辦記者會，稱國民黨團擋住鍾所提出的無人機特別條例草案，還威脅說如果國民黨退回其無人機草案，就要出來罵國民黨，還有業者會不高興，「很不高興」這種用詞都出來了，非常離譜。鍾的版本內容沒有預算上限，提到5年要投入5500億，遠大於賴清德所提2100億的特別預算，鍾的提案難道沒有侵犯到行政權嗎？民進黨有專屬特權通行證，只要他們能說話，其餘人口都要閉嘴、都要聽他們的。

游顥點名「公民監督國會聯盟」，表示公督盟過去批判特別預算常態化，結果民進黨立委還提出無人機特別條例草案，民進黨政府有那麼多的特別條例，公督盟有說過話嗎？

國民黨團書記長林沛祥表示，提出三項具體要求。第一，請總統府不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，如果真的認為違憲，請清楚指出違反哪條憲法、法律；第二，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，包括採購規格、品質認證、國產化比例、戰時通訊系統、資訊安全、履約驗收及利益迴避機制，接受國會逐項監督。

林沛祥說，第三，再次呼籲政府，重視國軍弟兄姐妹的待遇。前幾天陸軍206旅發生令人遺憾的事件，一位即將退伍的弟兄，疑似因經濟壓力而輕生，令人非常痛心。國民黨團主張，武器要買，而且要買最好的、買真正能形成戰力的；但是操作武器的人，更不能被忘記。再先進的無人機，沒有人操作，就是一堆昂貴的展示品；再多的軍購，留不住人才，也守不住國家。政府可以為武器編列數千億元預算，難道不能替保家衛國的軍人加薪、改善待遇、照顧家庭嗎？

賴清德 國民黨團 民眾黨 無人機

延伸閱讀

賴清德：在野黨所提無人機條例草案 違反憲政分立原則、侵犯行政權

張惇涵指藍版無人機條例違憲 國民黨：屬授權法 未侵害行政權

張惇涵疑藍版無人機條例違憲 林沛祥：保護中華民國安全違憲？

顧立雄疑無人機納年度預算國民黨恐拖審 林沛祥反問一句

相關新聞

梁文傑酸張榮恭赴兩岸交流是稱職演員 張雅屏反嗆抹紅：是和平戰士

國民黨副主席張榮恭經常往返兩岸出席交流活動，陸委會副主委梁文傑稱張榮恭參加兩岸交流活動是「稱職的演員」。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，這種說法不只失格，更是民進黨政府抹紅兩岸和平交流的又一次示範，張榮恭不是演員，而是兩岸和平戰士。

藍批賴總統雙標：立委賴清德曾主提兩特別條例共框1033億元

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，重視國軍弟兄姐妹的待遇。

AIT邀林佳龍及友邦使節茶敘 深化台美合作夥伴關係

外交部長林佳龍於應美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond F. Greene）邀請，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席AIT/T舉辦的友誼茶會，就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。

拍桌轟翁曉玲想刪光文化部媒宣費 吳沛憶怒：至少對13部會提刪

立法院教育文化委員會昨審文化部預算，遭國民黨立委翁曉玲要求刪除4738萬元媒體宣導費，引發民進黨立委吳沛憶拍桌怒轟。吳沛憶今表示，對翁曉玲政治凌駕文化的傲慢提案，絕對反對到底，翁曉玲跑到各個委員會，對不同的部會，看到宣傳費就要通刪到0，「翁曉玲至少對13個部會提出類似提案。」

無人機特別條例各黨互卡 蔣萬安挺產業發展：盼條例順利通過

針對行政院國防自主無人載具採購特別條例草案，國民黨提出黨版6年編2400億年度預算，被指可能有一餐沒一餐。台北市長蔣萬安今赴北一女參加活動時受訪，他說，立院現在有各種版本，希望大家支持充分討論，最後能順利通過。

韓國瑜訪美見國防部與白宮官員 在野黨讀到啥弦外之音

立法院長韓國瑜訪美行結束，與美國第三號政治人物、聯邦眾議院議長強生會晤，國會外交雖行禮如儀，率跨黨派立委再訪華府，韓國瑜繼續累積其政治實力。外界頻頻拿韓國瑜此行與國民黨主席鄭麗文訪美行比較，學者的觀察則是美方樂見朝野競爭，不是單邊押寶民進黨。 另外，韓國瑜訪團一行與美國防部及白宮官員會晤時，基於外交默契對外不能曝光見了什麼人，一場會面，卻讓在野黨讀到弦外之音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。