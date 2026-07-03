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AIT邀林佳龍及友邦使節茶敘 深化台美合作夥伴關係
外交部長林佳龍於應美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond F. Greene）邀請，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席AIT/T舉辦的友誼茶會，就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。
林佳龍於茶敘談話分享我國「總合外交」理念與榮邦八大旗艦計畫在拉丁美洲及加勒比海地區推動的成果與最新進展，包括「半導體供應鏈韌性」、「可信賴網路與數位治理」、「新能源與碳權合作」、「智慧科技園區」、「智慧醫療與健康產業」、「智慧新農業」、「主權AI」及「永續觀光」等計畫，均已展現良好合作前景，獲得各國高度肯定。
台灣未來將與美國持續善用財團法人國際合作發展基金會（ICDF）與美國國際開發金融公司（DFC）合作架構，結合雙方優勢共同推動符合夥伴國家需求的合作計畫，進一步擴大台美合作效益，並提升友邦永續發展與韌性；透過與友邦及理念相近夥伴的緊密合作，攜手同行，共同為全球和平、繁榮與永續發展做出貢獻。
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