拍桌轟翁曉玲想刪光文化部媒宣費 吳沛憶怒：至少對13部會提刪

立法院教育文化委員會昨審文化部預算，遭國民黨立委翁曉玲要求刪除4738萬元媒體宣導費，引發民進黨立委吳沛憶拍桌怒轟。吳沛憶今表示，對翁曉玲政治凌駕文化的傲慢提案，絕對反對到底，翁曉玲跑到各個委員會，對不同的部會，看到宣傳費就要通刪到0，「翁曉玲至少對13個部會提出類似提案。」

吳沛憶在Threads發文表示，昨天她跟民進黨的委員堅定捍衛台灣文化，翁曉玲的提案沒過。但翁說第二輪審查預算時，還要再刪。「我也要說，對翁曉玲政治凌駕文化的傲慢提案，我絕對會反對到底，翁曉玲委員跑到各個委員會，對不同的部會，看到宣傳費就要通刪到0，大家一比對才發現，翁曉玲至少對13個部會提出類似提案。」

吳沛憶說，翁曉玲不討論辦理成果，把提案複製貼上的審預算方式，去年已經造成災情。必要的預算遭誤砍，國民黨又重蹈覆轍，粗糙亂刪文化預算，傷害的不是政府官員，而是整個台灣文化產業。

吳沛憶質疑，文化部的宣傳費，支撐的是文化推廣。宣傳文博會、台北書展、台灣時裝週等、文化幣的推廣、宣傳演唱會反黃牛詐騙，都需要宣傳給民眾，「到底為什麼要阻擋台灣文化被看見？」

吳沛憶說，過去一年，台灣這塊土地長出許多好作品：跨越語言的文學、閒適自在的歌聲、反映社會的戲劇、刻畫人生的電影。本土的超級英雄與被深埋隱藏的歷史，因為文化人，而能夠被呈現，對這一切，她想許多台灣人和她一樣，以台灣文化創作者為榮，非常感恩這些人帶給社會及下一代珍貴的文化養分。

「文化不該是政治的犧牲品。」吳沛憶認為，台灣這麼多優秀的創作者及文化內容，需要被支持、被看見，走進更多人的生活。