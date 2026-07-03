林榮基病逝 卓榮泰哀悼：面對威權仍為自由發聲

銅鑼灣書店店長林榮基昨晚在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。行政院長卓榮泰透過臉書表示，林榮基一生即使面對威權的壓迫，仍站出來為自由發聲、堅守信念，鼓舞了無數珍惜自由的人。

林榮基6月身體狀況不佳將銅鑼灣書店暫停營業，昨天晚間就病逝台北馬偕醫院。根據目前可查獲的公開資料，林榮基在1955年12月生，享壽70歲。

卓榮泰昨天深夜在臉書悼念林榮基辭世，他說，林榮基一生即使面對威權的壓迫，仍站出來為自由發聲、堅守信念，把銅鑼灣書店帶來台灣，讓這個承載無數故事的名字，在自由的土地上繼續存在，也成為許多人寄託希望、交流思想的重要象徵。

卓榮泰表示，林榮基的勇氣不只是為自己發聲，更鼓舞了無數珍惜自由的人，他要向始終相信自由、實踐信念林榮基致上最深的敬意，謝謝他為追求民主自由的人們留下典範與勇氣，同時也要向林榮基的家屬、親友，以及所有一路與其同行、關心香港民主自由發展的朋友，表達誠摯哀思。