快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

林榮基病逝 卓榮泰哀悼：面對威權仍為自由發聲

中央社／ 台北3日電

銅鑼灣書店店長林榮基昨晚在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。行政院長卓榮泰透過臉書表示，林榮基一生即使面對威權的壓迫，仍站出來為自由發聲、堅守信念，鼓舞了無數珍惜自由的人。

林榮基6月身體狀況不佳將銅鑼灣書店暫停營業，昨天晚間就病逝台北馬偕醫院。根據目前可查獲的公開資料，林榮基在1955年12月生，享壽70歲。

卓榮泰昨天深夜在臉書悼念林榮基辭世，他說，林榮基一生即使面對威權的壓迫，仍站出來為自由發聲、堅守信念，把銅鑼灣書店帶來台灣，讓這個承載無數故事的名字，在自由的土地上繼續存在，也成為許多人寄託希望、交流思想的重要象徵。

卓榮泰表示，林榮基的勇氣不只是為自己發聲，更鼓舞了無數珍惜自由的人，他要向始終相信自由、實踐信念林榮基致上最深的敬意，謝謝他為追求民主自由的人們留下典範與勇氣，同時也要向林榮基的家屬、親友，以及所有一路與其同行、關心香港民主自由發展的朋友，表達誠摯哀思。

林榮基 卓榮泰 銅鑼灣書店

延伸閱讀

銅鑼灣書店店長林榮基病逝 陸委會：深感不捨

昨病況惡化陷入昏迷…銅鑼灣書店店長林榮基病逝 享壽70歲

銅鑼灣書店店長林榮基逝世 陸委會：深感不捨與哀悼

不希望被稱為「流亡者」 銅鑼灣書店店長林榮基在朋友陪伴下離世

相關新聞

梁文傑酸張榮恭赴兩岸交流是稱職演員 張雅屏反嗆抹紅：是和平戰士

國民黨副主席張榮恭經常往返兩岸出席交流活動，陸委會副主委梁文傑稱張榮恭參加兩岸交流活動是「稱職的演員」。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，這種說法不只失格，更是民進黨政府抹紅兩岸和平交流的又一次示範，張榮恭不是演員，而是兩岸和平戰士。

藍批賴總統雙標：立委賴清德曾主提兩特別條例共框1033億元

國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團分別針對無人載具發展與採購提出特別條例草案，賴清德總統批違反憲政分立原則、侵犯行政權。國民黨團今日舉行記者會回擊，整理出賴清德擔任立委期間提出多項特別條例草案，並表示不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，重視國軍弟兄姐妹的待遇。

AIT邀林佳龍及友邦使節茶敘 深化台美合作夥伴關係

外交部長林佳龍於應美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond F. Greene）邀請，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席AIT/T舉辦的友誼茶會，就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。

拍桌轟翁曉玲想刪光文化部媒宣費 吳沛憶怒：至少對13部會提刪

立法院教育文化委員會昨審文化部預算，遭國民黨立委翁曉玲要求刪除4738萬元媒體宣導費，引發民進黨立委吳沛憶拍桌怒轟。吳沛憶今表示，對翁曉玲政治凌駕文化的傲慢提案，絕對反對到底，翁曉玲跑到各個委員會，對不同的部會，看到宣傳費就要通刪到0，「翁曉玲至少對13個部會提出類似提案。」

無人機特別條例各黨互卡 蔣萬安挺產業發展：盼條例順利通過

針對行政院國防自主無人載具採購特別條例草案，國民黨提出黨版6年編2400億年度預算，被指可能有一餐沒一餐。台北市長蔣萬安今赴北一女參加活動時受訪，他說，立院現在有各種版本，希望大家支持充分討論，最後能順利通過。

韓國瑜訪美見國防部與白宮官員 在野黨讀到啥弦外之音

立法院長韓國瑜訪美行結束，與美國第三號政治人物、聯邦眾議院議長強生會晤，國會外交雖行禮如儀，率跨黨派立委再訪華府，韓國瑜繼續累積其政治實力。外界頻頻拿韓國瑜此行與國民黨主席鄭麗文訪美行比較，學者的觀察則是美方樂見朝野競爭，不是單邊押寶民進黨。 另外，韓國瑜訪團一行與美國防部及白宮官員會晤時，基於外交默契對外不能曝光見了什麼人，一場會面，卻讓在野黨讀到弦外之音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。