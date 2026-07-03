無人機特別條例各黨互卡 蔣萬安挺產業發展：盼條例順利通過

針對行政院國防自主無人載具採購特別條例草案，國民黨提出黨版6年編2400億年度預算，被指可能有一餐沒一餐。台北市長蔣萬安今赴北一女參加活動時受訪，他說，立院現在有各種版本，希望大家支持充分討論，最後能順利通過。

蔣萬安強調，全力支持無人機產業的發展，這不只是對於國家安全、國防力量，甚至是對於整體產業的發展以及全面的投資，以及跟國際全面的合作，都非常關鍵而且重要，所以當然非常支持。

他說，立法院現在有各種不同的版本，也希望大家能夠共同支持的方向好好充分的討論跟交換意見，那針對最後無人機條例能夠順利通過。

針對輔選行程，以及國民黨內看好選2028總統，蔣萬安說，就是持續專注在市政上面，也持續跟各個縣市交流市政。各地有需要協助幫忙地方，當然也義不容辭。之前也說過，現在完全沒有想2028的事情，全力拚連任，他會持續讓市政的推動，穩定的往前邁進，為所有的市民朋友爭取最大的福祉。

另一方面，美國總統川普再點名台灣，說拿走了100%的晶片業務。蔣萬安說，台積電董事長魏哲家日前說過，最先進的製程一定是從台灣開始，而且也一定會在台灣站穩腳步。

他說，也看到前Intel的執行長認為，台灣非常不容易，也沒有一個地方像台灣早上有一個發想，午餐的時候就可以有prototype原型，晚餐的時候就可以開始生產。所以他提到是感謝台灣，讓未來能夠加速的運算。

蔣萬安說，所以希望政府對護國神山，台積電是台灣的重要經濟命脈，一定要盡全力的守護好。