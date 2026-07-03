採購法修法說明會首場起跑 陳金德：有助提升政府採購品質

為凝聚社會對於採購法修法方向的共識，行政院工程會7月2日於環境部舉辦「政府採購法修法鄉鎮市公所說明會」，共135人出席。由行政院政務委員兼工程會主委陳金德率同仁與第一線鄉鎮市公所同仁交流、傾聽意見。陳金德表示，採購法的修正將有助提升我國政府採購品質。

副主委陳為表示，自己有30年執業律師經驗，初到工程會服務時，對採購法的條文架構與制度設計，也花了不少時間重新理解，深刻感受到採購法在實務適用上的複雜性。此外，工程會也經常接獲檢調機關、法院及採購機關詢問採購法相關規定，顯示現行制度仍有進一步凝聚社會共識、貼近實務需求的必要。隨後由工程會謝基政處長向與會人員說明修法重點，包括效能升級、透明升級、把關升級，以及重要條文草案內容。

與會人員從實務觀點踴躍提出採購法相關問題及修法建議，包括小額採購門檻金額、公告前訪價不慎即涉及洩密而衍生刑事責任、生鮮農漁產品不適用採購法的範圍，以及如何提升機關人員擔任採購職務的意願等，陳為祥副主委也就後續處理方向作出初步回應。

隨後，陳金德表示，採購法的修正將有助提升我國政府採購品質，工程會推動修法的重要目的之一，就是讓廠商與採購機關建立更為平等的夥伴關係，進而帶動經濟成長。由於第一線採購人員最常使用採購法，卻往往缺乏表達意見的機會，因此工程會規劃辦理一系列說明會，希望直接了解使用者需求，使修法方向更加符合實務，不致偏離現場需要。本次首場說明會，即邀請第一線鄉鎮市公所人員進行交流座談。

陳金德並針對是否有修正採購法的必要、小額採購金額是否應調整、合理的金額區間、是否公開底價、是否以預算金額取代底價，以及是否修正第一次開標應有3家廠商投標的限制等議題，與現場人員互動交流。各項議題多數與會人員均表達支持修法方向，並認為小額採購金額可提高至50萬元。

陳金德感謝各地遠道而來的同仁踴躍參與、熱烈提供意見，並表示工程會將逐一檢討各項建議，未來也將持續透過座談會等不同形式與各界交流，廣納並傾聽各界意見，在兼顧實務需求與社會共識下，提出更符合需求的修法版本，並預計於年底再次辦理新版修法預告。