【即時短評】賴總統談淹水 「雙標」真能助攻沈伯洋？

賴清德總統昨天與北市長蔣萬安同台，致詞直指內湖淹水議題，除左砲立法院中央總預算還未通過；更右轟蔣萬安，稱內湖淹水罕見，地方要檢討。賴總統受邀出席宮廟活動，火力之十足，不僅不見總統高度，還只剩「分『顏色』的賴清德主席。」

賴總統昨在指南宮的這番話，隨即被人挖出，2024年他到屏東視察凱米颱風災情時，賴在縣長周春米旁說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」，應該團結合作解決最重要。但怎麼「屏東淹水是中央問題，台北淹水就變修理地方？」同一個賴總統，怎南北「雙標」差這麼多？

甚至不僅賴總統淹水災情兩套標準，中央部會這次針對米克拉災民的加碼補助，也完全配合民進黨選戰攻勢。在沈伯洋與民進黨議員、參選人在立法院開記者會時，提前由沈伯洋宣布，由他成功向中央爭取加碼補助，淹水達50公分以上中央發2萬、還有家電損失另補1萬，標準適用全台，如此為選戰「助攻」已毫不遮掩。

平心而論，上月內湖625暴雨，台北市光內湖各地測得的時雨量，就從88毫米到100毫米之高，早已超越台北市目前側溝或排水系統所能容受的78.8毫米極限。這樣的時雨量，若發生在全台任何一個縣市，幾乎都能倖免，更何況，這次的內湖淹水，雨勢趨緩兩小時後，其實已有逐漸退去。

賴清德身為總統，面對全球愈來愈嚴峻的極端氣候挑戰，愈來愈高的強降雨強度，國家最高領導人該思考的是，怎麼樣提升全台灣各縣市的「防災韌性」，但賴總統的淹水雙標，只是讓人民看破，防災已淪選舉政治口水，甚至完全沒想讓它「消退」，不禁想問，這啟人民之福？