奧克拉荷馬州成立在台經貿辦事處 深化台美貿易投資

美國奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）日前宣布正式成立奧州「台灣區域經貿辦事處」，展現台美深厚經貿合作夥伴關係。駐休士頓辦事處處長蕭伊芳表示，經貿辦事處成立將是持續深化雙邊投資貿易機會的起點。

駐休士頓台北經濟文化辦事處昨天發布新聞稿表示，史提特於6月30日在奧克拉荷馬州議會大廈舉行的慶祝活動宣布成立奧克拉荷馬州「台灣區域經貿辦事處」（Taiwan Regional Trade Office），展現台美堅若磐石的友誼及深厚的經貿合作夥伴關係。

蕭伊芳出席活動致詞表示，感謝史提特2024年率商貿團訪台，為開設辦事處奠定基礎，也感謝奧克拉荷馬州議會友人推動立法支持。

奧克拉荷馬州議會2025年通過在台設立區域經貿辦事處的法案，已成為法律並於同年8月生效。

蕭伊芳指出，全球供應鏈受地緣政治影響重組之際，美國成為台灣首要海外投資目的地，台灣也躍升為美國第4大貿易夥伴。

台美於1月簽署投資合作備忘錄，台灣承諾擴大對美投資，一為台灣企業自主投資2500億美元，第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

蕭伊芳表示，奧克拉荷馬州掌握趨勢開設「台灣區域經貿辦事處」，不僅是台灣及奧州深厚友誼的成果，更是持續深化雙邊投資貿易機會的起點。

她也提及，美國國務院、農業部及商務部近期聯名致函全美各州州長及企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資等方面的交流。

駐休士頓辦事處指出，奧克拉荷馬州「台灣區域經貿辦事處」將持續促進雙邊貿易投資，呈現奧州在能源、國防、航太工業及先進製造等產業，以及位居美國中部樞紐地理位置的物流優勢，未來還將推出線上課程，為該州企業進軍台灣提供相關資訊。

根據駐休士頓辦事處提供資訊，奧州「台灣區域經貿辦事處」將設於台北，首任駐台代表為何曉雯（Cathy Ho）。

奧克拉荷馬州為駐休士頓辦事處轄區之一。