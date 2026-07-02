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投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

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投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠。記者杜建重／攝影
文化部長李遠。記者杜建重／攝影

立法院教委會今審文化部預算。文化部長李遠面對立委咄咄逼人的質詢採柔軟姿態，一下代替文策院道歉投資九把刀電影「功夫」慘賠；一下承認Taiwan Plus「的確是一個災難」。但也因為李遠勇於認錯，立委手下留情，文策院與Taiwan Plus預算刪除的幅度皆變小。文策院從凍結一點五億到凍結一一五○萬；Taiwan Plus從減列兩千萬元並凍結五億到減列一千萬、凍結一千萬。

預算審完後，李遠解釋，他是為功夫的「制度」道歉，因為制度造成「我們給他錢這麼多，沒有收回來」，但並沒有否定投資「功夫」的這個決定和評審，「我是為這個制度道歉」。至於講Taiwan Plus是「的確是一個災難」，「其實是有點文學性的描述。」他表示，道歉或者說災難，講的都是「制度性的東西」。

九把刀執導的電影「功夫」製作成本高達台幣３億元，其中文策院挹注約一億元、文化部國片輔導金補助三千五百萬元，但最終票房不到四千七百萬元。立委羅智強認為此一慘賠代表文化部近年在投資與補助策略上有監督失能之嫌，提案將文策院營運與發展預算七億五千萬凍結兩成。李遠回應，當時是看好九把刀好幾部電影都很賣座，且台灣已經好久沒有功夫片、「功夫」具有一種開創性。「後來這個結果的確令人非常傻眼，我個人在這邊代表文策院投資《功夫》慘賠，我個人道歉！向所有關心台灣影視的納稅人道歉。」

李遠指出，未來將慢慢減少專案投資、增加審查機制，回到過去投資國內外基金，再讓基金回來投資文創產業的方式。他請文化部次長王時思兼文策院董事長，就是要「努力重新面對」這些問題。羅智強對此回應表示「肯定」，因此把原提案改為凍結一千多萬元。

審Taiwan Plus預算時，立委羅智強指新任總編輯曹郁芬四月到七月在華盛頓遠距工作三個月，認為身為總編輯不應該遠距工作這麼久。對此Taiwan Plus表示，總編輯遠距工作有先跟公視申請、規章也核准，在華府工作三個月有其任務，任務也已達成。

羅智強指出，Taiwan Plus預算宏大、政策卻收效甚微，甚至引發各式負面事件，要求十億預算減列兩千萬元並凍結五成。李遠則表示，Taiwan Plus最大的問題是「定位沒有很清楚」，本來是想做一個向國外發聲的頻道，但一下找不到這麼多人才只能使用大量外籍記者，遭批評後又大量更換主管，「如果給我一點時間，我很想重新幫Taiwan Plus定位」，它一開始在中央社做不下去、後來又到公廣集團，「它的確是一個災難」。

羅智強聽到李遠用「災難」形容Taiwan Plus也嚇一跳，形容李遠用詞「直白、但蠻值得肯定」，「既然是災難一場，我的提案算客氣了。」他表示，減列兩千萬只是先給警惕，並不是要把預算全砍，希望主管單位注意Taiwan Plus的結構性問題。

文策院 李遠

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