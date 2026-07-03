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聯合戰備警巡+遠海長航 共軍對台大動作施壓

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國防部宣布，大批共軍機艦昨對台發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，騷擾台海周邊海空域，這是軍方首次發布共軍同時對台灣發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的兩項針對性軍事動作。

國防部表示，從昨天上午六時五十三分起，陸續偵獲中共殲-16、轟6、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計廿二架次出海，其中廿架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及西太平洋空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」及「遠海長航」之名，騷擾我周邊空、海域。這是國防部首次發布共軍同時對台灣發動「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的針對性軍事動作。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

共軍 台大 國防部

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