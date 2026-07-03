兩段式加薪 軍公教明年調薪4％

行政院會昨天通過明年軍公教待遇調整方案，今年七月一日起，專業加給、主管加給定額各調增兩千元，以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪百分之四。這是政府首度採兩段式加薪，行政院人事行政總處指出，盼讓基層人員對加薪更有感，預計有七十二萬人受惠。

行政院人事行政總處副人事長張秋元指出，政府是先透過定額提高專業加給和主管加給，將薪資分母做大，明年再以此為基礎，通案調薪百分之四，整體軍公教調幅就會更大，盼明顯提升公部門人才競爭力。

基層最高百分之九點九八

依此換算調幅，基層最高有百分之九點九八，主管最多百分之十一點五六。行政院長卓榮泰表示，核心精神在於「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」。

此外，明年初考、普考和高考三級初任人員起薪，分別為三萬八三六○元、四萬六七七○元，與五萬九四六○元；其中，初考初任人員月薪將高於大學畢業生薪資中位數三萬六千元。

針對調薪考量，卓榮泰說，台灣經濟成長率優於全球及主要經濟體，消費者物價指數持續上漲，民間企業平均薪資與最低工資均持續成長，為提升公部門現職人員薪資水準，經濟成長果實共享，落實照顧基層，希望藉由提高軍公教起薪，強化留才及攬才競爭力，帶動國內薪資成長等正向循環。

根據行政院核定的待遇提升方案，方案一為教師學術研究加給等「專業加給」，與「主管職務加給」，各定額調增兩千元，且自今年七月一日生效，今年所需經費約一百一十二億元，以追加預算方式因應。

方案二是明年通案調薪百分之四，預計年增經費約三百八十三億元，將納入明年度中央政府總預算；整體受惠範圍包含軍公教、技工工友及約聘僱人員，約七十二萬人。

人事總處試算加計專業加給、主管加給及通案調薪的累積效果。以一般公務人員為例，委任第一職等初任人員至簡任第十四職等非主管人員調幅，約在百分之九點九八至五點八八之間；其中初考、普考、高考三級初任人員的實質調幅，分別為百分之九點九八、八點八四、七點八，愈基層調幅愈高。

另外，主管加給部分，基層主管（委任第五職等組長）加最多，其與中階主管（薦任第九職等科長）、高階主管（簡任第十二職等司處長）調幅分別為百分之十一點五六、九點○四、七點二二，政院盼鼓勵人才留任接班。

全國公務人員協會理事長葉書羽表示，先前公務團體一直主張，希望可提高基層公務員的調薪幅度，這次人事總處有回應相關訴求；此外，這次在主管加給部分有所調整，可以鼓勵公務員願意承擔更多責任，整體給予政院正面評價。

教師工會認調幅偏保守

台灣教育產業工會等十個教師工會則認為，整體調幅偏保守，難以改善教師留才及學校行政人力流失問題，軍公教待遇調整必須告別過去「缺乏法律依據、高度依賴首長意志」的恩給式施捨，邁向建構公開、透明且科學的制度化常態。